"Parecen tontos e imberbes", Graciela Bianchi cargó contra quienes la acusan de generar noticias falsas

"A mí se me adjudican noticias falsas, parecen tontos e imberbes ", señaló Bianchi en un video subido este martes, en el que afirma que no buscó "engañar ni erróneamente inducir a nadie" .

"Han vulnerado mis derechos humanos fundamentales, han hecho programas de televisión, se hacen comentarios en radio y no se me consulta, no pude articular defensa. Se sacan de contexto titulares, eso es noticia falsa", señaló Bianchi.

Sobre la publicación puntual de Andrade y Venezuela, volvió a reconocer que compartió la publicación a sabiendas de que era falsa.

"Esto que yo vi en Twitter (y mostró a cámara una hoja con la publicación falsa impresa) me causó gracia. ¿Ustedes creen que yo no me di cuenta que esto era una página trucha del diario El País?", dijo la senadora.

"Si defienden el régimen de Maduro, se puede haber usado este papelucho (dijo mostrando la hoja con la publicación falsa) o lo puedo haber dicho yo", agregó.

Entre otras cuestiones, Bianchi recordó cuando compartió la foto de un actor porno español creyendo que se trataba de un médico del recientemente inaugurado Hospital del Cerro. "¿Qué se yo que era un actor porno? (...) De repente los que saben que es un actor porno se dedican a la pornografía", sentenció.

"Y a los imberbes incluso de mi propio partido les digo que yo no hablo de mis compañeros públicamente. Pero no me importa, estamos en épocas de elecciones y lo entiendo, no justifica, pero entiendo", dijo Bianchi sobre sus correligionarios.

"Si no se aprende con las normas de convivencia, con la Justicia la gente aprende", dijo la senadora y finalizó el video.