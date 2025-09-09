Paro y movilización en el Centro de Montevideo: la FUS reclama avances en la negociación salarial

Federación Uruguaya de la Salud Diego Battiste

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) realiza este martes un paro con movilización en el Centro de Montevideo, que comenzó a las 8:00 y se extenderá hasta las 15:00 horas. La concentración inicial tiene lugar en el Obelisco, desde donde los manifestantes marcharán hasta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

El paro responde a la exigencia de avances en la negociación en el Consejo de Salarios, en la cual el sindicato reclama mejoras salariales y en las condiciones de trabajo. Además, el gremio asegura que, durante la jornada de paro, se garantizará la cobertura con guardia gremial en los servicios asistenciales de las mutualistas, aunque se prevé que las áreas administrativas sean las más afectadas.

El paro y la movilización impactarán el tránsito en el Centro de Montevideo, especialmente sobre la avenida 18 de Julio. Además, el sindicato espera que este miércoles se logren avances en la nueva reunión convocada en el Consejo de Salarios.