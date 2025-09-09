La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) realiza este martes un paro con movilización en el Centro de Montevideo, que comenzó a las 8:00 y se extenderá hasta las 15:00 horas. La concentración inicial tiene lugar en el Obelisco, desde donde los manifestantes marcharán hasta el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
Paro y movilización en el Centro de Montevideo: la FUS reclama avances en la negociación salarial
El paro y la movilización impactarán el tránsito en el Centro de Montevideo, especialmente sobre la avenida 18 de Julio