Partido Colorado pide postergar hasta agosto la votación de la Ley de Medios, bajo polémica por artículo de Cabildo Abierto

"Hay quienes entienden que el presidente (Luis Lacalle Pou) debería decir si va a vetar o no el artículo. (...) Yo he dicho que hay independencia de poderes, tenemos que tomar una definición como Poder Legislativo: si rechazamos las modificaciones que vienen del Senado, si vamos a la Asamblea General, o si lo aprobamos. Esperar a que el presidente se exprese públicamente sobre si va a vetar el artículo no es conveniente", defendió Rodríguez.