Paula De Armas: "Los jóvenes estamos capacitados para desarrollar la actividad política"

"La actividad política ha estado presente en mi vida desde que nací. En mi caso mi papá siempre fue militante y si vas un poquito más atrás mi abuelo también. Además, mi tía Ana de Armas fue edil departamental durante dos períodos y también la primera mujer presidenta de la Junta Departamental de Canelones. Así, esa tradición viene desde mi infancia, siempre me interesó y me gustó. La verdad que hago política porque me encanta y fue lo que me enseñó papá", cuenta Paula

Para Paula, "lo más importante de todo, es detectar siempre cuáles son los problemas o áreas en las que hay que trabajar. Para primero contar una visión más amplia, para después ir viendo cómo aplicar políticas determinadas que generen un impacto positivo en la sociedad. Es decir, que en base a una visión de lo que está sucediendo, poner un pienso en los temas".

Inicios en el Partido Colorado

"En la vida vas pasando por etapas en cómo llevas adelante la militancia. Cuando era niña tenía esa curiosidad y esas ganas de estar al lado de papá, poniendo un poco más de mano a las cosas más cercanas. Después vas creciendo, te vas desarrollando, vas estudiando y vas viendo la actividad política sin perder esa esencia que adquirí de niña, identificando la mejor manera de desarrollarla. Luego empecé con las elecciones de jóvenes, esas fueron mis primeras instancias electorales", narró.

Paula nació y creció en Migues, hasta que a los 12 años se mudó a la ciudad de Canelones: "Ahí empezó todo el proceso de las elecciones de jóvenes. Después me fui vinculando mucho más, fui conociendo a otras personas de otros departamentos y nos encontrábamos más que nada en la casa del partido acá en Montevideo".

"Entonces te vas afianzando, generando vínculos y vas compartiendo temas en común con un montón de militantes que también tienen interés en mejorar la sociedad. En los últimos 10 años he tenido la fortuna de estar cerca de grandes maestros: uno es Julio María Sanguinetti, que es nuestro gran mentor. Como dice él; "nena, tenés que leer tal cosa, tal otra". Siempre nos está pidiendo que nos formemos, que estudiemos. Luego el propio Pedro Bordaberry, ya que también tuve la fortuna de trabajar con él en su última legislatura en todo lo que tenía que ver con el territorio y la militancia activa", contó.

Fue Tabaré Hackenbruch quien le dio la oportunidad de trabajar como asesora en el Ministerio de Vivienda: "Eso también me generó la posibilidad de conocer y entender el funcionamiento del Estado. Que es muy complejo".

Ese conocimiento del Estado es para Paula muy importante para el futuro: "Si mañana me encuentro en el Parlamento voy a entender o voy a poder ver desde la legislatura el cómo".

En las internas, Paula encabezó la lista 415 y ahora es la segunda titular de la lista 10 de Pedro Bordaberry, que lleva a Pedro al Senado. "Estamos trabajando para lograr esa banca y tener la posibilidad de demostrar que los jóvenes estamos capacitados para desarrollar la actividad política, que lo queremos hacer por y para la gente", enfatiza.

"Se pide mucho la renovación y nosotros acá estamos dispuestos y preparados. Por supuesto que podemos cometer errores, como todo ser humano, pero de esos errores aprendemos, y además queremos que sea la propia población quien nos juzgue, es lo que hablamos con Pedro Bordaberry todo el tiempo". Entiende que "si en la bancada logramos la mayor cantidad de legisladores y la gente vota la lista 10, vamos a tener anualmente una Rendición de Cuenta en la bancada de Vamos Uruguay con mucho gusto, porque ahí llegamos por la gente y a la gente debemos respuesta, así que está en nuestro compromiso rendir cuentas constantemente".

"Si vos analizas y miras las listas de Vamos Uruguay, la lista 10 de Pedro, en la mayor parte de los departamentos la encabezamos jóvenes, entre 20 y 40 años", dice con orgullo.

Candidata a diputada por Canelones

El momento en que se enteró que iba a ser candidata: "Fue muy emocionante, no lo puedo negar. Si lo miro desde el punto de vista personal, es un sueño. De verdad me encanta y siento la actividad política. No lo hago ni por un título, ni por un reconocimiento. De verdad es un sentimiento que llevo, que he construido toda mi vida. Por otro lado, sentí una responsabilidad muy grande, porque no es Paula de Armas. Es un grupo de personas, es un equipo, vengo de la agrupación José Batlle y Ordoñez que es histórica en Canelones, que me formó y me construyó, y me sigue formando y me seguirá formando".

"En Canelones hay muchísimo trabajo para hacer. Y la forma de darnos cuenta de eso es recorriendo el departamento constantemente. En mi caso lo recorro a diario. Canelones es un departamento muy amplio en territorio y además es muy diverso en su población. Si vos analizas las grandes ciudades que son los centros de la zona metropolitana, son lugares más bien dedicada a la industria, al desarrollo industrial. Pero por otro lado es la zona de Canelones que hoy en día sufre más el tema de la inseguridad", narra ya visualizándose como legisladora.

"Este gobierno hizo muchísimo para combatir la inseguridad, pero sin lugar a dudas falta muchísimo más. Es un tema que hoy los vecinos lo siguen planteando. Además, hay que continuar con este desarrollo industrial generando mayores fuentes de trabajo, ya que es uno de los temas que está latente dentro de nuestra población". Después tenés toda la parte del norte y noreste del departamento dedicada más bien a la actividad agropecuaria. Allí tenes tamberos, fasoneros, gente que se dedica a la ganadería, gente que se dedica a la horticultura. Y en ese sentido, el único candidato por el momento que está hablando del agro es Pedro Bordaberry, al cual yo como canaria lo agradezco, porque en nuestro departamento hay muchísimas familias que viven del campo, entonces nosotros tenemos que darle las herramientas a los productores", destaca.

Con respecto a la Costa de Oro entiende: "Tenemos que promover muchísimo más el turismo. Canelones es un departamento que tiene unas costas preciosas, pero estas están descuidadas. Ahí hay que poner un pienso muy grande, ¿para qué? Para que el turista elija venir a nuestras costas canarias, que son muy lindas, pero que claramente no lo está haciendo porque tenemos un déficit atractivo a los turistas, porque somos caros comparando con otros lugares".

La experiencia desde el Ministerio de Vivienda

Desde el Ministerio de Vivienda, Paula también junta experiencia: "Hicimos cambios sustanciales a la Ley de Vivienda Promovida. Se ampliaron zonas de intervención, se destopearon los precios en Montevideo y en el interior del país, salvo para los casos de reforma y no de obra nueva, se permitió la promoción de los monoambientes, entre otros cambios que se le hicieron a la ley. Con esos cambios logramos en el departamento de Canelones aumentar la construcción de vivienda promovida en un 117%".

"Necesitamos que la gente acceda a lotes con servicios a menor valor. Eso es fundamental. Necesitamos que las personas tengan la capacidad de comprar un lote con servicio, pero a un valor que efectivamente puedan pagar. Esa es una de las cosas que tenemos que trabajar", aseguró. En ese sentido, entiende que para Canelones también se puede promover la construcción en madera, tal cual se viene realizando en el departamento de Rivera: "Es fundamental ir implementando estos sistemas amigable con el medio ambiente en materia de vivienda y en otras materias", dijo.

En un mundo más amigable proyecta algunos de sus deseos: "Yo todavía no soy mamá, pero sí pienso ser madre algún día, me encantaría ser consciente de que mis hijos vengan a un mundo lo más sustentable posible".

La nueva forma de hacer política

Con respecto a la campaña, Paula entiende que Andrés Ojeda "ha hecho la mejor campaña en el punto de vista de la comunicación, lo veo algo original, no me molesta, al contrario. Ha cambiado mucho la forma de hacer política. Y nosotros tenemos que ir adaptándonos y aceptando eso. Hoy en día vivimos en un mundo en que la red social parece que es la que nos acerca al mundo".

"Andrés ha combinado lo político con lo que es él como persona. Somos amigos hace muchos años, lo conozco y para él eso es importante. La actividad física, por ejemplo, que es uno de los spots más discutidos. Que no lo veo mal, es una manera de conocerlo a él también como persona, más allá de su candidatura en el partido".

Entiende que "está bueno" que los votantes vean a los políticos como algo de "carne y hueso": "Nosotros somos uno más, también sentimos, nos frustramos, tenemos alegrías, tristezas, nos equivocamos y acertamos. La diferencia es que elegimos ponernos a disposición de la sociedad. Cuando uno se involucra en la actividad política y de verdad lleva adelante el ejercicio de servir o la vocación de ser realmente un servidor público, hasta tu propia vida pasa a segundo plano".

Ser político es una decisión de vida y la política es una herramienta donde depende del uso que vos le des, es el resultado que vas a tener. Nadie me va a contar lo que es el esfuerzo y el sacrificio porque como lo viví, sé que todos podemos lograrlo. Entonces mi objetivo y mi función en la actividad política es que tengan las mayores herramientas para poder lograrlo", asevera.

"Es fundamental que todos los niveles de la sociedad puedan acceder a eso, porque no hay que olvidarse nunca que en la escuela y en el liceo íbamos el hijo del doctor, pero también iba el hijo del señor que recolecta los residuos en los pueblos, en las ciudades. Y en el aula somos todos iguales. Y esos valores que desde mi punto de vista se han perdido, o le hemos quitado el tiempo que merecen hay que recuperarlos".

El uso de las redes sociales y el contacto con la gente

"No se puede descompensar. No podes generar buenas políticas ni para un departamento ni en lo nacional si vos no conoces la realidad", dice Paula

"No es lo mismo ver un video en redes sociales de la situación de un asentamiento, a caminar en un asentamiento, a entrar al barrio, a ver cuál es la situación real de esas familias. No es lo mismo escuchar en la radio que el tema de las importaciones afectó, te pongo un ejemplo gráfico, la actividad avícola en tal cosa a ir y ver el galpón de los fasoneros vacío. No es lo mismo escuchar la queja o que te mande un whatsapp la vecina de Barros Blancos y te diga: ‘Pauli, vos sabés que me cuesta salir de casa a trabajar todos los días o los niños cuando los saco para ir a la escuela se me mojan todos porque es un desastre la calle’, a intentar andar en el auto dos cuadras en esa zona", comenta respecto a la nueva forma de hacer política.

Entiende que las redes tienen su punto de vista positivo: "En plena campaña electoral como la que estamos viviendo ahora, los tiempos se acortan. Canelones es muy grande, entonces a mí me encantaría estar presente en todos lados, pero no llegamos a todos los lugares y de pronto alguna familia te está esperando para conocerte y en ese marco la red social te da la posibilidad de que esa familia te conozca de alguna manera".

"Ese es un compromiso que yo, Paula de Armas, asumo, estar presente siempre que me necesiten. Sin promesas, porque me parece muy injusto generar promesas o falsas expectativas en base a necesidades reales que tiene la sociedad. Pero sí poner el compromiso de la gestión y el trabajo", finaliza orgullosa.