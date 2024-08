Pedro Bordaberry coincidió con Álvaro Delgado en crear mesa de coordinación para militar por allanamientos nocturnos

BORDABERRY "No me gustan los contratos secretos": Pedro Bordaberry habló del acuerdo con Katoen Natie

"Quizás la preocupación es lo que escuchamos ayer desde el Frente Amplio que me parece que, de repente, no se entendió bien lo que dijeron. Ellos dijeron que no lo quieren votar, pese a estar de acuerdo, porque no quieren mandar a los policías de noche al lugar donde se están cometiendo delitos como las bocas de drogas", señaló Bordaberry.

Y consideró que se trata de una "barbaridad" y de una "claudicación como pocas veces" ha visto en su vida. "Es volver a la época de José Díaz, de (Eduardo) Bonomi".

La creación de una mesa de coordinación había sido considerada en la mañana del lunes por el comando de Delgado. En ese encuentro, el grupo había resuelto trasladarle el tema a la presidenta del directorio del Partido Nacional, Macarena Rubio, para que el asunto tuviera estatura partidaria, dijeron fuentes del comando de Delgado a El Observador.

Una de las dirigentes del Frente Amplio que se expresó en contra de los allanamientos nocturnos fue Carolina Cosse, quien apuntó al margen de error que existe a la hora de hacer ese tipo de procedimientos.

Según Cosse, "está demostrado" que cuando se habilitan los allanamientos nocturnos se producen "equivocaciones" en "10% de los casos".

"Porque en la noche, con esa tensión... Imagínense que la policía se equivoca de hogar. ¿La policía está preparada para esto? ¿No la tenemos que proteger también a la policía?", se preguntó.

También se pronunció el exfiscal de Corte, Jorge Díaz, hoy en filas frenteamplistas. El sábado, en una charla en un comité de Malvín,

Allí dijo a los militantes que no votaría por habilitar los allanamientos nocturnos y explicó que la policía no quiere hacer esos procedimientos por razones de seguridad.

"Hacer un allanamiento nocturno en un barrio donde te pueden cortar la luz, en casas que desconocen que no saben el poder de fuego que hay del otro lado... Ningún oficial te lo hace", apuntó.