"No me gustan los contratos secretos": Pedro Bordaberry habló del acuerdo con Katoen Natie

El exsenador y exministro del Partido Colorado, Pedro Bordaberry , que recientemente anunció su regreso a la política, expresó su opinión sobre Andrés Ojeda , criticó al Mercosur , resaltó la imposibilidad que se dio durante este gobierno de llegar a acuerdos en el Parlamento y dijo que no le gustan los "contratos secretos" en referencia al acuerdo con Katoen Natie.

Para Bordaberry el acuerdo del gobierno con Katoen Natie "de fondo" es "muy bueno" , pero no le gusta "el secreto" que hubo en el convenio.

" A mí no me gustan los contratos secretos y lo dice quien fue el encomendado junto a Isaac Alfie por el presidente Batlle a recibir y empezar las negociaciones cuando UPM llegó al país y ahí no hubo nada secreto ", sostuvo Bordaberry en entrevista con Doble Click (Del Sol).

Pedro Bordaberry vuelve a la política: "No veo progresos significativos en los temas que son importantes para el país"

"Si te roban no te preguntan antes a quién votas. Te roban si sos blanco, colorado, frenteamplista, del Partido Independiente o Cabildo. Ese es un enemigo común", dijo.

Enfocándose en el panorama internacional, Bordaberry mencionó que "el Mercosur es como un matrimonio" que en estos momentos "se lleva mal", que "tiene problemas" y que trata de solucionarlo todos los días "diciendo te quiero", sin solucionar sus problemas.

Además, en este sentido se mostró a favor del discurso crítico del presidente Luis Lacalle Pou ante el accionar del Mercosur y dijo que mantiene una "orientación" que estuvo "muy bien".

"Lo que hay que decirle a Brasil y Argentina es 'yo necesito hacer esto -salir a otros mercados- y si no me dejas me voy a tener que ir'", agregó sobre el tema.

De acuerdo con Bordaberry con el Mercosur "tenemos lo peor de los dos mundos", ya que es "multilateral" para prohibirle a Uruguay negociar con otros mercados y para negociar dentro de la alianza es "pique del cause" porque hay que negociar con Brasil y Argentina que "trancan" los acuerdos.

Su opinión sobre Ojeda y el porque se su retorno a la política

"Andrés (Ojeda) es una persona preparada. Tiene mucha experiencia como abogada, tiene con muchos años de militancia en la política y aunque puede ser que no haya estado en cargo legislativos o ejecutivos, está bueno cuando no te ven venir", dijo Bordaberry.

"Recién ahora lo están empezando a descifrar. Comunica muy bien, es inteligente, rápido, toma decisiones acertadas, es un muy buen candidato", aseguró.

"Trataré de aportarle lo que tengo que él no, sencillamente por una cuestión de horas de vuelo. Creo que mi aporte puede ser un complemento como para ayudar a la coalición, al partido y al Uruguay", añadió.

En cuanto a su retorno a la política, Bordaberry mencionó que se dio cuenta que no vive de la política, pero que ella "vive" dentro de él.

"Me parece que tengo el trabajo que es el sueño del pibe, dedicándome a una empresa de espectáculos deportivos. De eso trabajé los últimos cuatro años, que te implica además viajar por el mundo y que es, no lo oculto, es muy bien remunerado, pero al final del día siempre terminaba leyendo las noticias de la política, metiéndome... Me di cuenta que volvía, pese a que se supone que eso era lo mejor (alejarse)", expresó.