Pedro Bordaberry propuso extender las sesiones ordinarias durante todo el mes y reducir receso parlamentario

Durante su intervención, Bordaberry argumentó que el esquema vigente no envía un buen mensaje a la ciudadanía. “El mensaje de que las sesiones son del 1 al 18 no es un buen mensaje. Propongo trabajar como lo hacen todos los uruguayos ”, afirmó el legislador, quien regresó al Parlamento en esta legislatura.

Por su parte, el senador del Frente Amplio, Daniel Caggiani, cuestionó que la iniciativa no fuera presentada previamente en la reunión de coordinación entre partidos . En la misma línea, la senadora Silvia Nane subrayó que "el Senado no trabaja solo cuando hay sesiones del Plenario".

Bordaberry insiste en la reducción del receso parlamentario

Ante las críticas, Bordaberry aclaró que en ningún momento insinuó que los senadores no trabajaran fuera del Plenario. “Ni me quiero colocar en la situación desagradable de señalar quién trabaja y quién no. Más tiempo no es necesariamente más calidad, pero más tiempo es más posibilidad de más calidad”, explicó.

Además, recordó que también presentó un proyecto de ley constitucional para reducir el receso parlamentario, que actualmente se extiende desde el 15 de diciembre hasta el 1 de marzo, período que comparó con el receso escolar.

Dado que el planteo fue realizado de manera oral y sin una moción formal, no se sometió a votación. La propuesta será analizada en la coordinación de los partidos políticos, donde se decidirá si se avanza con una modificación del reglamento del Senado.