Polémica en el Senado por aprobación de pensiones graciables: "El dato que tenemos es que fue jugador de básquetbol"

La Comisión de Asuntos Laborales y Seguridad Social de la Cámara de Senadores aprobó por unanimidad y sin debate, el 8 de octubre, cuatro solicitudes de pensiones graciables destinadas a figuras vinculadas a la música y el deporte uruguayos: los músicos Urbano Moraes y Miguel Ángel Nemer Serrón (Yábor), el exfutbolista Mauricio Joselito Silvera y el basquetbolista Walter Silvera.

Las cuatro solicitudes recibieron seis votos afirmativos sobre seis integrantes presentes. Sin embargo, el tratamiento generó comentarios del presidente de la Comisión, el senador Robert Silva, acerca del modo en que el Senado aprueba estas pensiones.

Al presentar el expediente de Walter Silvera, Silva argumentó el caso con una sola frase: "El dato que tenemos es que fue jugador de básquetbol".

Sanguinetti y Ojeda se reunieron con el vicepresidente de El Salvador: "Hay una experiencia para compartir en profundidad y no panfletaria", dijo el senador

Silvera Rodríguez fue basquetbolista en las décadas de los 70 y 80 y representó a la selección en el Torneo Preolímpico de 1980.

Luego de la votación, Silva argumentó en contra del mecanismo. "Hay una comisión que estudia las pensiones graciables; lo que nosotros estamos habilitando en la comisión, en función de los antecedentes de gestión y administrativos que tenemos, es que pase al plenario y allí se discute entre quienes están a favor y los que no", explicó Robert Silva, presidente de la comisión, durante la sesión, según la versión taquigráfica.

“Yo dije -y hablo a título personal- que no quiero quedar como que regalo la plata, que voto pensiones graciables para cualquiera, cuando hay un régimen con una normativa y con una comisión que estudia y se pronuncia, lo que nosotros tendríamos que seguir”, argumentó Silva

“Se puede votar en contra, estoy de acuerdo, pero el problema es que el discurso para afuera es otro y uno queda enganchado votando; el voto es secreto, pero queda en la fundamentación”, agregó

Frente a este escenario, y dado que la inquietud ya había sido planteada por otros miembros de la Comisión, los senadores acordaron convocar a la Comisión Permanente para el Tratamiento de las Pensiones Graciables del Ministerio de Educación y Cultura (MEC). El propósito de la citación es que dicha comisión explique los mecanismos de evaluación, permitiendo a los legisladores interiorizarse en la temática y conocer los criterios reales antes de seguir levantando la mano a ciegas.

Las propuestas de pensiones graciables pasan ahora al pleno del Senado, que deberán aprobarlas.

El antecedente que encendió el debate: el caso Montero Castillo

La incomodidad de los senadores al votar expedientes a ciegas tiene un antecedente muy reciente que generó un fuerte rechazo en la opinión pública. A mediados de agosto, el Senado aprobó por mayoría (16 votos en 13) una pensión graciable de unos $28.000 para el histórico jugador de Nacional y de la selección uruguaya, Julio Montero Castillo.

El senador nacionalista Sebastián da Silva fue uno de los que votó en contra, argumentando que no correspondía otorgar una pensión estatal al padre de Paolo Montero, exjugador y técnico, reconocido internacionalmente por su paso por la Juventus de Italia.

“Lo digo como hincha de Nacional y como admirador del señor. Pero esto es una herencia que en algún momento alguien va a tener que corregir. No hay argumento que me permita mirar a los ojos a cualquier cantidad de señores mayores que se están acumulando en una casa de salud y yo les diga que le estoy votando una pensión graciable al padre del capitán de la Juventus", expuso Da Silva en el plenario en aquella oportunidad. Durante ese acalorado debate, también hubo fuertes críticas hacia la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y el Club Nacional de Football por no asistir económicamente a sus exglorias.