Sanguinetti y Ojeda se reunieron con el vicepresidente de El Salvador: "Hay una experiencia para compartir en profundidad y no panfletaria", dijo el senador

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa , mantuvo una reunión este jueves con el exmandatario Julio María Sanguinetti y el secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda , en la que conversaron de varios temas, entre ellos la política de seguridad impulsada por Nayib Bukele.

" Creo que sí hay herramientas concretas de la política de seguridad de El Salvador altamente utilizables en Uruguay ", señaló Ojeda en rueda de prensa a la salida del encuentro que tuvo lugar en la casa del expresidente Sanguinetti.

El senador colorado puso como ejemplo la "recuperación territorial" lograda en El Salvador para desplazar a las maras, así como la construcción de cárceles de máxima seguridad que "incomunican con el exterior a jefes narcos".

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" Creo que sí que hay una experiencia para compartir en profundidad y no panfletaria ", añadió.

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Ulloa, por su parte, evitó centrar sus declaraciones en la política de seguridad que lleva adelante la administración de Bukele.

"Hemos visto que la narrativa ha ido cambiando (...) ya a El Salvador no se lo evalúa necesariamente por sus logros en seguridad. La seguridad fue una precondición para el desarrollo económico", indicó el vicepresidente y enumeró una serie de logros que, a su entender, ha conseguido el país en otras áreas.

Sostuvo que la presidencia de Bukele está orientada en dos sentidos: "un pueblo sano y educado, es un pueblo libre. Esa es la libertad con la que estamos trabajando".

Y sobre el vínculo con Uruguay, Ulloa consideró que las relaciones bilaterales están "en su mejor momento".

Consultado sobre si había recibido consultas por parte del gobierno uruguayo en materia de seguridad, el vicepresidente señaló que "hasta la fecha" no se le ha pedido "absolutamente nada" a su país.

"Creo que (en Uruguay) hay la suficiente fortaleza institucional para manejar el problema. SI se nos solicita, con todo gusto estamos dispuestos a colaborar. Hemos abierto nuestras políticas de seguridad para todos aquellos que, con buena voluntad, deseo de superar sus problemas", indicó.

Ulloa mantuvo reuniones con varios dirigentes políticos durante su estadía en Uruguay y este miércoles mantuvo un encuentro en Torre Ejecutiva con el presidente Yamandú Orsi, el canciller Mario Lubetkin y el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez.

Si bien a la salida de la reunión dijo que no se había hablado del modelo Bukele para combatir la inseguridad, el canciller Lubetkin dijo que sí.