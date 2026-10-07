Orsi se reunió con el vicepresidente de El Salvador: el jerarca salvadoreño aseguró que "no tocaron nada" de seguridad pero Lubetkin dijo que sí

El vicepresidente de El Salvador , Félix Ulloa, mantuvo una reunión en la Torre Ejecutiva con el presidente Yamandú Orsi , el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez , y el canciller Mario Lubetkin .

En rueda de prensa, el canciller aseguró que, además de dialogar sobre inversiones, industria y turismo, estuvieron presentes "también los temas de seguridad" . Sin embargo, el vicepresidente salvadoreño dijo, también en rueda de prensa, que "no hubo absolutamente ninguna" pregunta relacionada al "método Bukele" .

" No hemos tocado absolutamente nada. Seguridad pública no es un tema que esté en la agenda. Lo hemos hablado a nivel de posibilidades, si acaso necesitan de compartir nuestro éxito en el combate contra el crimen organizado", explicó Ulloa.

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Lubetkin, por su parte, dijo que Uruguay había escuchado la experiencia de El Salvador sobre el desarrollo de su política de seguridad y que el gobierno uruguayo analiza "diferentes realidades" .

Foto: Gastón Britos / FocoUy

En la reunión, el canciller hizo especial mención a El Salvador como un "un respaldo enorme" para Uruguay en el ámbito de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). Además, durante el intercambio, las autoridades dialogaron sobre la cooperación en materia turística, el equilibrio del comercio bilateral y el progreso en áreas de tecnología e inteligencia artificial, remarcando las importantes inversiones salvadoreñas que existen en Uruguay dentro de los sectores alimenticio y farmacéutico.

El encuentro con Ulloa se enmarca en una agenda que el jerarca salvadoreño está realizando durante su visita oficial a Uruguay, que incluyó también reuniones en el Parlamento, con intendentes, empresarios, el LATU y representantes del sector tecnológico.

El vicepresidente salvadoreño destacó especialmente los acuerdos vinculados con innovación e inteligencia artificial y señaló que se prevé firmar un memorando de entendimiento con el ITC, una empresa vinculada a Antel, con una duración de dos años.

Meses atrás, Orsi había dicho en un ciclo de Desayunos Búsqueda que el modelo impulsado por Bukele en El Salvador era un "ejemplo para analizar".

Sus declaraciones despertaron polémica y el mandatario debió aclarar poco después que era un ejemplo "a analizar" pero que no creía que fuera posible aplicarlo en Uruguay.

"Dicho de otra forma: si vas a aplicarlo en Uruguay, esto es imposible, es inaceptable y te lo digo convencídisimo de que no podés hacer nada que violente los derechos humanos, la democracia, la libertad", aclaró luego en diálogo con Fácil Desviarse.

En otras ocasiones volvió a referirse al tema y sostuvo que era un asunto a analizar porque "el 50% de los votantes del Frente Amplio en Uruguay simpatizan con Bukele", declaró en el podcast Casillero vacío.

"Hay una distorsión de lo que es el régimen de excepción en El Salvador"

Tras las reunión, Ulloa fue consultado por los cuestionamientos de organismos internacionales al modelo de seguridad aplicado durante el gobierno de Bukele, particularmente por las denuncias sobre violaciones de derechos humanos y falta de garantías judiciales.

El mandatario aseguró que "hay una distorsión de lo que es el régimen de excepción en El Salvador" y detalló que, en la actualidad, dicha medida únicamente afecta dos garantías constitucionales: por un lado, extiende el plazo de la detención administrativa de tres a 15 días; por el otro, suspende la inviolabilidad de la correspondencia, lo que permite a la policía revisar el teléfono de un sospechoso al momento de su captura.

"Cuando mucha gente habla del régimen de excepción, que cree que es un estado de sitio, que las libertades públicas están afectadas, que hay violación a la libertad de expresión, a la libertad de movilización, es simplemente desinformación de grupos interesados", dijo Ulloa.

Además, subrayó que existen controles para las fuerzas de seguridad, señalando: "Lo hemos reconocido, hemos procesado, condenado a agentes de autoridad que han cometido excesos en su función. Tenemos un protocolo de capturas, no es que se va a capturar a lo loco a cualquiera, hay un protocolo para capturar. Eso no lo dicen".

En ese sentido, destacó la apuesta de El Salvador por la inteligencia artificial, las tecnologías financieras y los activos digitales. También afirmó que el país ha incorporado inteligencia artificial en áreas como la educación y la salud.

Consultado nuevamente por las denuncias internacionales sobre detenciones injustas y procesos sin garantías, Ulloa respondió: "Que es mentira. Es totalmente mentira". Afirmó que las personas detenidas son identificadas como integrantes de estructuras criminales y sostuvo que quienes demuestran su inocencia recuperan la libertad.

"No hay obra humana perfecta", dijo al ser preguntado específicamente si negaba que pudieran existir detenciones injustas. Luego aseguró que más de ocho mil personas capturadas fueron liberadas después de demostrar ante los jueces que no tenían vínculos con pandillas.