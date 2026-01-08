Presidencia de la República denegó acceso a Andrés Ojeda de acceder a denuncia presentada por el Estado uruguayo contra Cardama

Presidencia de la República denegó una solicitud de acceso a la información presentada semanas atrás por el senador colorado Andrés Ojeda , quien pidió conocer el texto de la denuncia penal presentada contra el astillero español Cardama .

Según la resolución publicada en la página web de Presidencia (e informada en primera instancia por El País), el rechazo se basa en que la solicitud " refiere a documentos contenidos en una investigación en curso a cargo de la Fiscalía Letrada Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno", en relación a la investigación que cayó en manos del fiscal Alejandro Machado.

Para ampliar la fundamentación, la resolución de Presidencia –firmada por el secretario Alejandro Sánchez– cita algunos pasajes del Código del Proceso Penal, que establecen que las investigaciones preliminares "serán reservadas para los terceros ajenos al procedimiento".

NEWSLETTER ENCLAVE De Cardama a la Jutep: el doble juego entre oficialismo y oposición

CARDAMA Lazo anunció que el gobierno no continuará con los pagos a Cardama hasta que tengan una resolución de la Justicia

"Entregar la información peticionada haría incurrir a la Presidencia de la República en responsabilidad por violentar la reserva legal expresamente dispuesta por el Código del Proceso Penal y la reserva administrativa relacionada ", señala el texto de la resolución.

Presidencia decidió entonces declarar reservada el 23 de diciembre pasado "toda la información y documentación contenida y relacionada a la denuncia penal y posteriores ampliaciones".

El Poder Ejecutivo denunció penalmente a fines de octubre los hechos vinculados a la garantía que presentó el astillero español, después de una conferencia de prensa encabezada por el presidente Yamandú Orsi en la que anunció que rescindiría el contrato.

Posteriormente, primero a fines de noviembre y luego a fines de diciembre, presentó dos ampliaciones de esa denuncia penal.

Ojeda ya había reclamado al gobierno por la solicitud de prórroga que había solicitado a mediados de diciembre, vencido el plazo legal establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública.