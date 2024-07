"Presidente Orsi": el desliz de Heber en una entrevista que generó la risa de los periodistas

"Una de las cosas que suscribo plenamente con él es que a veces es muy difícil debatir con el presidente Orsi, porque Orsi no dice nada. (Ojeda) lo ha dicho en todos los momentos y tiene razón", dijo.

"Ah, presidente del Frente. No, no, no... El candidato Orsi", se corrigió Heber.

"Orsi, que es el candidato del Frente, dice Andrés Ojeda que es muy difícil debatir porque no dice nada. Y yo coincido plenamente. Hasta ahora no hemos tenido ni una sola definición", afirmó el exministro del Interior.

"Carolina Cosse define más. Más radical, mucho más confrontativa, dura en el debate, pero dice cosas", añadió en referencia a la ex precandidata a la Presidencia y actual compañera de fórmula de Orsi.

"Orsi no dice nada. Estamos a la espera de que vengan los debates porque a ver si se anima a decir algo", continuó Heber.

El momento del desliz del senador nacionalista se puede ver a partir del minuto 35:07 en la entrevista que Canal 5 subió a YouTube.