Punta del Este registró las rachas de viento más fuertes durante el ciclón extratropical: llegaron a casi 100 kilómetros por hora

La ciudad de Punta del Este registró las rachas de viento más fuertes durante el paso de un ciclón extratropical por Uruguay entre el 9 y el 10 de enero , que causó varios destrozos en la vía pública y en distintas zonas del país.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Punta del Este fue el lugar donde se registraron las rachas de viento más fuertes con 98 kilómetros por hora el sábado 10 de enero .

En Atlántida también se registraron fuertes vientos , con rachas de hasta 96 kilómetros por hora , seguidos de Laguna del Sauce, en Maldonado , con 89 kilómetros por hora .

PUNTA DEL ESTE "Atención amable y presente": la influencer Simplemente Rose visitó el restaurante de Balleneros en Punta del Este

TEMPORADA Hotelería, gastronomía e inmuebles: cómo ven la temporada en Punta del Este los operadores y cuánto variarán los precios en las próximas semanas

Por debajo quedaron zonas como Florida (87 km/h), Prado (80 km/h), el Aeropuerto de Carrasco (78 km/h), Treinta y Tres (77 km/h), el Aeropuerto de Melilla (76 km/h), Santa Teresa (75 km/h) y San José (71 km/h).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2010786909803458811&partner=&hide_thread=false Rachas de viento máximas registradas entre el 9 y el 11 de enero. pic.twitter.com/vS6GtG7SUE — Instituto Uruguayo de Meteorología (@Inumet_) January 12, 2026

El agua inundó la rambla de Punta del Este y también se pudo ver como ráfagas de arena llegaron desde la playa, según pudo capturar el estudiante de meteorología Matías Mederos en sus redes sociales.

Como consecuencia del fenómeno que persistirá hasta el domingo, se registraron interrupciones en el suministro de agua potable y energía eléctrica en distintos puntos del país.