Nacional / CLIMA

Punta del Este registró las rachas de viento más fuertes durante el ciclón extratropical: llegaron a casi 100 kilómetros por hora

Atlántida y Laguna del Sauce fueron las otras dos zonas del país donde el sábado 10 de enero se registraron las rachas de viento más fuertes

12 de enero 2026 - 16:08hs
Punta del Este ciclón extratropical enero 2026
Foto: captura redes sociales

La ciudad de Punta del Este registró las rachas de viento más fuertes durante el paso de un ciclón extratropical por Uruguay entre el 9 y el 10 de enero, que causó varios destrozos en la vía pública y en distintas zonas del país.

Según informó el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), Punta del Este fue el lugar donde se registraron las rachas de viento más fuertes con 98 kilómetros por hora el sábado 10 de enero.

En Atlántida también se registraron fuertes vientos, con rachas de hasta 96 kilómetros por hora, seguidos de Laguna del Sauce, en Maldonado, con 89 kilómetros por hora.

Por debajo quedaron zonas como Florida (87 km/h), Prado (80 km/h), el Aeropuerto de Carrasco (78 km/h), Treinta y Tres (77 km/h), el Aeropuerto de Melilla (76 km/h), Santa Teresa (75 km/h) y San José (71 km/h).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/2010786909803458811&partner=&hide_thread=false

El agua inundó la rambla de Punta del Este y también se pudo ver como ráfagas de arena llegaron desde la playa, según pudo capturar el estudiante de meteorología Matías Mederos en sus redes sociales.

Como consecuencia del fenómeno que persistirá hasta el domingo, se registraron interrupciones en el suministro de agua potable y energía eléctrica en distintos puntos del país.

