Qué pasa con los resultados a boca de urna en las elecciones departamentales 2025 en Uruguay

A las 19.30 de este domingo, como ocurre en cada elección, se cerraron los circuitos electorales de las elecciones departamentales 2025 en Uruguay. Allí empezó un período de vigilia durante una hora, en la cual aun rige la veda electoral, en la que no se pueden anunciar resultados. Será a partir de las 20.30 que no haya impedimento legal, pero no habrá muchos datos fehacientes, ya que no habrá encuestas a boca de urna y habrá pocas proyecciones de escrutinio.