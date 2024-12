"Qué presidente nos perdimos", Valeria Ripoll reflexionó sobre la derrota de la coalición en el balotaje

Embed - Valeria Ripoll on Instagram: "A medida que pasan los días voy cayendo en todo lo que me tocó vivir estos meses... pasan los días y solo puedo pensar en que Presidente nos perdimos... quizá algunas personas no llegaron a conocerlo o escucharlo para poder ver su calidad humana, al gran compañero, amigo, padre, esposo, pero sobretodo al enorme candidato que teníamos. En toda esta campaña además de los militantes fantásticos, del buen gobierno, del equipo, el programa, la gran diferencia la hizo @alvarodelgadouy Yo tuve la gran oportunidad, el honor, de que me eligiera como su compañera de fórmula, estaré eternamente agradecida por esta gran responsabilidad y desafío, pero tener a alguien como Alvaro era tener a un grado 5 de la política, con el que aprendias todos los días, porque además de ser excelente, es generoso y podes aprender muchísimo trabajando junto a él. La verdad @alvarodelgadouy gracias, gracias infinitas, gracias por el cariño con mi familia, gracias por las risas y el llanto de emoción que varias veces surgió, gracias por esta campaña, lo dejamos todo y más, no quedó barrio, localidad, rincón del país sin visitar, vecino sin escuchar, institución o persona por recibir, gracias por el compromiso real y sincero, en temas tan importantes y necesarios como la discapacidad. Hicimos la campaña que habia que hacer, de propuestas, con la verdad sin populismo, con mucho compromiso por el país y la gente. Gracias @leticialateulade por el cariño, contención y apoyo siempre!! Aquí estamos para seguir dando la batalla, para cumplir nuestro rol con respondabilidad y cumplirle al 1.119.537 de Uruguayos que nos votaron!!!"

