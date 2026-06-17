Quién es Wilman Pedraja: el uruguayo especialista en túneles que integraba una banda que planeaba robar dos bancos en Buenos Aires

La Policía de Argentina detuvo este fin de semana a una banda criminal que buscaba ejecutar dos robos contra sucursales del Banco Nación y del Banco Provincia de Buenos Aires. Entre los integrantes de dicha banda había un ciudadano uruguayo, Wilman Antonio Pedraja , experto en la construcción de túneles.

Pedraja tiene 63 años y, por su experticia en el tema, se le conocía por el apodo de "el maestro boquetero" .

Según informaron medios argentinos, era el encargado de diseñar técnicamente los accesos subterráneos que permitirían llegar a las bóvedas de los bancos sin ser detectados.

Desbarataron a una banda que planeaba robar dos bancos en Argentina: cuál era el rol clave del experto uruguayo

Los investigadores sostienen que residía en la localidad bonaerense de Ezpeleta y que ya contaba con antecedentes por robos similares .

Según informa La Nación, fue una pieza clave de la banda que desvalijó la sucursal Mercado Modelo del Banco Pan de Azúcar el 31 de diciembre de 1992.

Por ese caso fue recluido en la cárcel de Santiago Vázquez, pero logró fugarse en 1996. Meses después volvió a ser buscado por la Policía argentina, que lo señaló como uno de los presuntos integrantes de una organización que protagonizó un millonario atraco al Banco de Crédito Argentino, en Buenos Aires.

Años más tarde, en 2016, volvió a aparecer en las crónicas policiales uruguayas luego de ser identificado como uno de los responsables de construir un túnel para intentar acceder a la sucursal Colón del Banco República, en Montevideo. De acuerdo con una investigación de El País, hasta ese momento había sido indagado por 16 copamientos, hurtos y rapiñas, el último de ellos cometido en 2002.

En el caso del Banco Provincia de Baradero, el plan consistía en iniciar las perforaciones desde una vivienda lindera a la sucursal bancaria de la calle Laprida, cuyo patio trasero limitaba con el sector de las bóvedas.

A lo largo de su trayectoria delictiva, el uruguayo ha sido investigado por delitos en Flores, Lavalleja, San José, Canelones, Maldonado y Montevideo, informó Subrayado (Canal 10).

La detención de la organización en Argentina

En las últimas horas, la Policía argentina informó sobre la desarticulación de una banda criminal que tenía previsto concretar dos millonarios robos contra sucursales del Banco Nación y del Banco Provincia de Buenos Aires durante el fin de semana largo del 15 de junio.

La organización fue desarticulada antes de ejecutar los golpes y terminó con 12 personas detenidas, además de la incautación de armas, vehículos, herramientas de demolición y equipos de comunicación.

De acuerdo con la investigación, divulgada por el medio argentino Clarín, la banda tenía como objetivo acceder a las bóvedas, cajas de seguridad, dólares y lingotes de oro almacenados en las sucursales bancarias ubicadas en Morón y Baradero.

La investigación señala como presunto líder de la organización a Carlos Daniel Maidana, un exintegrante de la Policía Federal Argentina que fue expulsado de la fuerza en 1995 y que cuenta con antecedentes por secuestros extorsivos.

Durante los procedimientos de detención fueron incautados tres vehículos utilizados por la organización, herramientas para perforación, pasamontañas, celulares, dinero en efectivo, dos armas de fuego calibre 9 milímetros, municiones y equipos de comunicación.

Ahora la Justicia argentina busca determinar el grado de participación de cada uno de los integrantes de la organización y si existieron colaboradores dentro de las entidades bancarias que aportaron información para planificar los robos.