Raúl Batlle volvió a criticar a Pedro Bordaberry: "Parece un adolescente reclamando la pelota"

"No vino a unir, llegó a romper" , aseguró Battle en entrevista en el programa Se arregla el mundo (FIPO TV).

"Yo no soy quién para meterme en nada de esto, hasta que hablas de mi padre y te comparas" , dijo sobre las razones detrás de su publicación criticando al senador electo.

"Un señor que no le llega ni a los talones sale a decir que él es como Batlle, que canta la justa...", dijo, y agregó: "No hay porque enojarse por decirle que es más parecido a su padre que al mío. No sé por qué le enojó".

Según Batlle, esa comparación la hizo "con razón" ya que Bordaberry "no ha respetado" las instituciones, las elecciones internas, ni al Partido Colorado.

Para el dirigente colorado, lo que hizo el líder del sector Vamos Uruguay con sus declaraciones fue "destratar" a sus compañeros de partido.

En su opinión, a aquellos a los que acusa de "hacer la plancha" son los que "se mataron por el partido en las internas y lo llevaron a donde él no lo pudo llevar".

"Ahora los descalifica diciendo que se tiran en el sofá a escribir posteos, que es lo que él ha hecho, sacándose fotitos con cara de sonrisa con todo el mundo y subiéndolas. Todo lo que crítica en los demás es todo lo que él hace", aseguró.

"Si era tan guapo, ¿por qué no estuvo en las internas?", se preguntó.

Según el senador, Bordaberry dice cosas "que no son propias del Partido Colorado". "Por ejemplo, decirle a los compañeros que son unos 'pelotudos'. Eso no es del Partido Colorado", aseguró.

"Además, presume que hace mucha plata en lo que hace y que por eso no está en los cargos. ¿Quién habla de cargos si vas a tener tres? No sos gobierno, salvo que al visitar a Orsi me estés transmitiendo otra cosa", sostuvo.

Lo que hizo, entiende, le "hace muy mal a él y le hace muy mal al Partido Colorado".

En su opinión, Ojeda está actuando con "mucha más madurez" que "el señor" Bordaberry. "Parece un adolescente reclamando la pelota en un partido que no jugó en el primer tiempo", dijo.

"Estás actitudes lejos de unir, como dice él, provocan todo lo contrario", aseguró.

"Cuando vos decís que sos como Batlle, que canta la justa, que abraza las elecciones internas y haces todo lo contrario, ¿a quién te pareces?", aseveró.

"Con Pedro nunca tuve una idea, ni una vuelta, nuestras familias son muy amigas. Tengo muy buenos amigos dentro de su familia. Entonces a mí me cuesta, pero cuando salís a hablar mentirosamente y salís a invocar a mi padre, a compararte, que no le llegas ni a los talones y a decir que cantas la justa, que sos el defensor de la democracia y la libertad.. Alguien le tenía que llamar la atención", argumentó.

"Decir que vos sos tal persona, en ese tono que está teniendo Pedro como mesiánico, a veces te hace decir, ¿él está bien?", cerro.