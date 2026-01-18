Rige una doble alerta amarilla y naranja de Inumet por lluvias intensas y tormentas fuertes en Uruguay: los detalles

Este domingo el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió una doble alerta meteorológica, amarilla y naranja, por tormentas fuertes que afectan a ocho departamentos del país.
Las advertencias, que fueron emitidas a las 15 horas, serán actualizadas a las 18:00 o "ante cambios significativos".
Según explica Meteorología en su web oficial, la alerta amarilla responde a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".
En tal sentido, el organismo oficial del tiempo advierte que en zonas de tormentas "se podrá registrar intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".
En el caso de la alerta naranja, que también obedece a una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable" que afecta al país, se podrán registrar "lluvias (abundantes/copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes".
Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:
Artigas: Baltasar Brum y Tomás Gomensoro.
Cerro Largo: todo el departamento.
Durazno : Blanquillo y La Paloma.
Paysandú: Cerro Chato y Gallinal.
Rivera: Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , La Puente , Las Flores, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.
Salto: Arapey, Campo de Todos, Colonia Itapebí, Itapebí, Rincón de Valentín, Saucedo y Termas del Arapey.
Tacuarembó: Achar, Ansina, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Cuchilla de Peralta, Curtina, La Hilera, Las Toscas, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera y San Gregorio de Polanco.
Treinta y Tres: Isla Patrulla, Mendizábal, Rincón, Santa Clara de Olimar y Vergara.
Principales localidades afectadas por la alerta naranja:
Artigas: Bernabé Rivera, Diego Lamas, Javier de Viana, Paso Campamento, Sequeira y Topador.
Paysandú: Tambores.
Rivera: Cerros de la Calera, Lagos del Norte, Masoller, Minas de Corrales, Paso Ataques y Tranqueras.
Salto: Cayetano, Cerro de Vera, Fernández, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana y Sarandí de Arapey.
Tacuarembó: Arerungua, Balneario Iporá, La Pedrera, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.
