Ripoll respondió las críticas de Da Silva: "No está bueno decirle a la gente cosas que no son verdad"

" Me parece que se equivoca en algunas cosas y te diré que hasta me sorprendí, porque en algún momento, y hay hasta publicaciones vigentes al día de hoy, donde el propio senador se planteaba como más ripolista que nadie ", sostuvo.

En este sentido, la exsindicalista dijo que este asunto no lo va a hacer "personal" y que no piensa "entrar en un debate con Da Silva, ni con nadie".

Sobre las palabras de Da Silva, quien mencionó que Delgado tenía un "séquito" que no permitía que las personas llegaran a hablar con él, Ripoll dijo: "No es verdad. No había ni un 'séquito', ni un grupo cerrado. En el comando participaban todos los sectores y después toda la coalición de octubre a noviembre".

"La realidad es que eso no pasó. No está bueno decirle a la gente cosas que no son verdad", dijo y agregó: "Cada uno se tiene que ser responsable de lo que dice y cómo lo dice, si lastima o no al Partido".

"El senador Da Silva participó en toda la interna y participó en el comando político durante todo el proceso donde se resolvía la campaña. Cómo se hacía, qué se hacía. Era absolutamente cercano y hablaba todos los días en las mañanas con Álvaro Delgado", aseguró Ripoll.

Además, aseguró que el senador (Javier) García, quien "encabeza su sector", estuvo en el comando "desde el primer día de la campaña", por lo que sería parte de "ese 'séquito'".

En otro momento de la entrevista, la nacionalista se refirió a Álvaro Delgado y Lacalle Pou ante la aparente "competencia" de liderazgos dentro del Partido Nacional.

"Me he dado cuenta de que por parte de algunos compañeros se pone como la competencia de un liderazgo entre el presidente Lacalle Pou y Álvaro Delgado", contó.

"Tergiversando palabras o tergiversando lo que uno quiere decir al momento que plantea los liderazgos. El liderazgo de Lacalle Pou es indiscutido, pero Lacalle es el presidente y él, sobre todo, es el que permanentemente dice que a él le quedan 90 en la Presidencia de la República y está enfocado en la Presidencia", dijo.

"Nadie es quién para decidir por Lacalle y decir que tiene que asumir en el Senado, que tiene que agarrar al otro día de dejar la Presidencia de la República y hacerse cargo del Partido Nacional", agregó.

"Uno puede opinar lo que le parecería mejor o lo que le gustaría que hiciera, pero la realidad es que Lacalle es el líder indiscutido del Partido Nacional y él tomará la decisión que querrá a partir del 2 de marzo", continuó.

"Hoy la realidad es que quién está liderado, quién para mí y que para gran parte del Partido Nacional tiene que liderar este proceso del partido con la coalición, en lo que tiene que ver con el asumir en el período (...) Para mí es Álvaro Delgado", mencionó sobre el tema.

"Delgado sigue siendo tan excelente el 25 de noviembre como lo era el 24. Las personas no por un resultado electoral que no es responsabilidad de Álvaro Delgado, sino que nos tendríamos que sentar todos a ver este cuál es la visión de lo que falló y qué es lo que hay que modificar de cara a una próxima campaña... Álvaro Delgado sigue siendo tan capaz, tan líder, como lo era el 24 de noviembre", cerró.

Acerca de su futuro dentro del partido, Ripoll reveló que estará participando "en lo que tiene que ver con el Parlamento en D Centro. Yo estoy en la primera línea del Senado".

En cuanto a la posibilidad de asumir "en algún otro lado", en otro rol, la excandidata a vicepresidenta dijo que no es una "discusión" para hoy.

Finalmente, consultada por la posibilidad de ser candidata a la Intendencia, Ripoll respondió que no. "Eso ya estaba descartado después de que asumí la candidatura a la Vicepresidencia", aseguró.