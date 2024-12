Robert Silva le contestó al futuro ministro de Educación y dijo que volver a los consejos desconcentrados de la educación sería "un grave retroceso"

Según senador electo por el Partido Colorado, la propuesta del FA sería volver a un punto en el que "todo se debate" y donde "las decisiones no llegan".

Silva, quien fuera candidato a vicepresidente, destacó tener "un buen vínculo" con el futuro ministro de Educación, más allá de sus diferencias.

"Nos respetamos, hemos trabajado por la educación desde siempre. Mahía tiene un gran desafío junto con los que estén en la ANEP que es no ceder ante las presiones de las corporaciones, que no quiere decir no dialogar, pero no hacer lo que el sindicato diga que tiene que hacer", sentenció.

El dirigente también manifestó su interés por formar parte de la Comisión de Educación del Senado en la próxima legislatura.