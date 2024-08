Sebastián Da Silva le respondió a Gabriel Oddone: "Es del Café Misterio, no es del bar Las Flores"

El senador del Partido Nacional Sebastián Da Silva se refirió a las palabras del economista Gabriel Oddone criticando a la ministra de Economía y Finanzas, Azucena Arbeleche . "Es del Café Misterio, no es del bar Las Flores ", dijo Da Silva.

"Está equivocado, no es necesario ingresar al barro. Oddone no tiene pantaneras, tiene cubiertas de perfil bajo. Está acostumbrado a ir a Punta del Este, no a meterse en el barro", manifestó en rueda de prensa.