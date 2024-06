"Si soy elegida, Yamandú como vicepresidente sería un honor": votó Cosse en las elecciones internas 2024 y dijo que la fórmula está resuelta

"Sin duda. Hace tiempo que está hablado. El Frente Amplio ya lo decidió . Yo me he expresado, si soy elegida Yamandú (Orsi) como vicepresidente sería un honor, y él se ha expresado en ese sentido ", dijo en rueda de prensa antes de entrar a votar.

Cosse señaló que en la veda aprovechó para reflexionar. "Las cosas que he hecho en la vida se las debo a mi mamá y a mi abuela, mi madre siempre me decía: 'sé vos misma'. Votando hoy les estamos diciendo a todas las niñas y jóvenes que sean ellas mismas. Hay que abrigarse un poco y salir a votar", agregó. "Estamos empezando a construir un futuro mejor. De nuestro presente depende nuestro futuro".

"Es un día muy importante para Uruguay, una fiesta para la democracia a pocos días del aniversario del golpe de Estado", sostuvo luego de votar. "

Consultada por un llamativo anillo que tenía puesto, Cosse dijo: "desde que soy chica me gustó un anillo de una feria hippie en la plaza Francia en Buenos Aires, y mi madre me dijo que era una emulación de las joyas mas antiguas de la humanidad. Los he ido perdiendo, pero siempre me compro otro que tiene un motivo sí."

La elección del pañuelo con motivos blancos, azules y rojos, según dijo, "fue un voto cantado".