Elecciones internas 2024: cuántas hojas hay que poner y qué pasa si no está la lista que quiero votar

En las elecciones internas 2024 , que se celebran este domingo 30 de junio, hay dos hojas de votación para incluir en el sobre porque no solo se eligen los candidatos presidenciales únicos por partido, sino que también los integrantes de los órganos deliberativos nacionales y departamentales.

Qué pasa si no está la lista que quiero votar

La disponibilidad de las hojas es competencia de los partidos políticos. Según la Corte "son sus delegados los encargados de abastecer de hojas a los circuitos durante la jornada electoral".

"Siendo esta una elección donde el volumen de hojas de votación es muy alto, se recomienda al elector que, dentro de sus posibilidades, concurra a votar con la hoja de su preferencia", continúa. De todas formas, si la persona entra a votar y no encuentra las hojas que quiere, puede irse y volver en otro momento.

Como no es obligatorio participar en estas internas no se darán constancias de voto.

¿Se puede votar sin credencial ?

Si el votante no llevó la credencial cívica al lugar de votación, debe concurrir al circuito en el que está habilitado e indicar su nombre y apellido, así como la serie y número de su credencial.

Las personas que voten en estas circunstancias necesariamente deberán figurar en el padrón o en el cuaderno de hojas electorales.

Además, deberán acreditar mediante la cédula de identidad u otro documento válido ser quienes dicen ser.

Si el votante no lleva ni recuerda la credencial no podrá votar, ya que no se puede hacer con otro documento.