Sin Gandini, equipos de Delgado y Raffo empezaron a trabajar en un programa único del Partido Nacional

"Fue convocado pero seguramente se va a sumar a la brevedad, no tengo dudas. En el día de hoy en esta primera reunión no vino, no tengo ni idea por qué", respondió Iturralde.

Arlegui, por su parte, fue consultada sobre el rol que tendría Raffo en la campaña de cara a octubre. Respondió entonces que esa era una pregunta para la economista y que no era necesario "limar asperezas" porque las bases programáticas son coincidentes.

"Nuestros programas son similares", continuó Arlegui y destacó que ambos estaban "orgullosos del gobierno" y planteando una "segunda ola de transformaciones".

"En cuanto a los valores y los principios estamos absolutamente de acuerdo. No hemos encontrado ningún matiz", aclaró.

El objetivo del Partido Nacional es tener el programa pronto para presentar a finales de julio.