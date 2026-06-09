Sin Orsi, tres ministros viajarán en misión oficial al Mundial y dos concurrirán al primer partido de Uruguay

El gobierno organizará una actividad oficial de promoción de Uruguay en el marco del Mundial de Fútbol 2026 , que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, con la participación de al menos tres ministros y otros jerarcas del Poder Ejecutivo. La presencia del presidente Yamandú Orsi, sin embargo, quedó descartada.

El mandatario tenía previsto asistir al debut de la selección uruguaya ante Arabia Saudita, el próximo lunes 15 de junio, y participar posteriormente en una actividad de promoción del país. No obstante, resolvió cancelar el viaje y envió una nota al Parlamento para dejar sin efecto la solicitud de autorización que había realizado para salir del país.

Orsi ya había adelantado durante el fin de semana, en declaraciones a Radio Carve, que evaluaba permanecer en Uruguay debido a la inminente presentación de dos proyectos considerados prioritarios por el gobierno: la Rendición de Cuentas y una iniciativa elaborada por el Ministerio de Economía vinculada a la competitividad.

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Fuentes políticas señalaron a Búsqueda que en la definición también incidió el momento político que atraviesa el presidente.

Orsi quedó en el centro de la discusión pública tras conocerse la compra de una camioneta Hyundai Santa Fe antes de asumir la Presidencia, una operación en la que utilizó como parte de pago un vehículo que había recibido en donación durante la campaña electoral.

Algunos integrantes del oficialismo transmitieron al entorno presidencial que un viaje al Mundial podía resultar inoportuno en el actual escenario político, marcado además por un deterioro en la imagen del gobierno y del mandatario reflejado en distintas encuestas.

El "Día de Uruguay" en el Mundial

El canciller Mario Lubetkin confirmó este lunes que Uruguay realizará una actividad especial de promoción el próximo 17 de junio, con apoyo del sector privado.

Durante una exposición en un almuerzo organizado por la Cámara de Comercio Uruguay-Estados Unidos, el ministro explicó que la iniciativa busca aprovechar la visibilidad internacional que genera el torneo para difundir productos y oportunidades del país.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CancilleriaUy/status/2064005476140921136&partner=&hide_thread=false Cancillería realizó una actividad dedicada a la Copa Mundial de la FIFA 2026 con Estados Unidos, México y Canadá.



La jornada contó con la participación del ministro de relaciones exteriores, @MinLubetkinUy, el @USAmbUruguay, Lou Rinaldi, la embajadora de Canadá, Carmen… pic.twitter.com/nAxTUxqD0O — Cancillería Uruguay (@CancilleriaUy) June 8, 2026

Lubetkin señaló que inicialmente se había evaluado organizar actividades durante toda una semana, siguiendo una estrategia similar a la prevista por Argentina, aunque finalmente se optó por concentrar los esfuerzos en una jornada específica.

Según detalló, en la organización participan la Cancillería, el Ministerio de Turismo, el Instituto Nacional de Carnes (INAC), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), el Instituto Nacional de la Leche (Inale), la Secretaría Nacional del Deporte (Senade) y UTE.

Qué ministros viajarán

Fuentes de Cancillería confirmaron a El Observador que participarán del evento el canciller Mario Lubetkin y el ministro de Turismo, Pablo Menoni. El ministerio de Relaciones Exteriores, además, concurrirá al primer partido de la selección uruguaya.

"Van al día de promoción de productos uruguayos", indicaron las fuentes, aunque no estaba confirmado si los jerarcas asistirían también a partidos de la selección.

Sin embargo, desde el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) confirmaron a El Observador que el ministro Alfredo Fratti sí concurrirá al encuentro entre Uruguay y Arabia Saudita.

Por otra parte, fuentes del Ministerio de Turismo aseguraron a El Observador que el titular de la cartera, Pablo Menoni, no dirá presente en el primer partido de la selección celeste. Según indicaron, el ministro "va solamente a un evento en Miami y después a Washington".

De esta forma, la representación oficial uruguaya en el Mundial contará con al menos tres ministros, aunque sin la presencia del presidente de la República.