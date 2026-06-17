Sunca anunció "paro nacional con movilización" para el 1° de julio por conflicto sobre Consejo de Salarios

El Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos ( Sunca ) anunció en las últimas horas que convocará para el próximo miércoles 1° de julio un paro nacional con movilización de "toda la industria" .

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, el colectivo sindical señaló que llegaron a esta decisión tras "casi 90 días sin convenio colectivo en el sector" .

Por esto, explican, aplicarán desde el 17 de junio en " toda la industria nacional y en todas las ramas anexas " medidas de asambleas no coordinadas , movilizaciones "zonales", plenarios departamentales , entre otras cosas.

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Esto con el "propósito de informar a todos los trabajadores del estado de situación del conflicto" en el marco del Consejo de Salarios, agregan.

Desde el Sunca explicaron que, además, todos los trabajadores del sector pasarán a realizar sus actividades únicamente en horarios "normales" con la "suspensión de las horas extras" y la no aceptación de cambios de horarios nuevos "en principio hasta una nueva definición de la organización".

Tras esto, decidieron realizar el 1° de julio un "paro nacional con movilización de toda la industria", dejando que cada departamental implemente los horarios de paro a su interés.

"En estos Consejos de Salarios movamos la aguja", señalaron desde el Sunca para cerrar el comunicado.