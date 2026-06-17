El fichaje de una figura de Manchester City que anunció Real Madrid y que será compañero de Federico Valverde en el nuevo equipo de Mourinho

El Real Madrid, de Federico Valverde y con el reciente regreso de José Mourinho como DT, anunció este miércoles el fichaje del jugador internacional portugués Bernardo Silva para las dos próximas temporadas.

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Libre tras su salida del Manchester City, donde ganó 19 títulos desde su llegada en 2017, incluida la primera Liga de Campeones del club inglés (2023), el centrocampista de 31 años se unirá hasta 2028 al Real Madrid tras el Mundial 2026.

A las órdenes de Pep Guardiola en el Etihad Stadium, Silva disputó 459 partidos con los citizens, y anotó un total de 76 goles .

En su palmarés brillan con fuerza las cuatro Premier League consecutivas (2021-2024), el triplete de Premier-Copa de Inglaterra y Champions de 2023 y los cuatro títulos domésticos conquistados en la temporada 2018-2019 (Community Shield, Copa de Inglaterra, Copa de la Liga y Premier League).

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Canterano del Benfica, antes de llegar a Inglaterra Silva vistió en Francia los colores del Mónaco (2014-2017), ganando la Ligue 1 en 2017 junto a un jovencísimo Kylian Mbappé, ahora estrella consolidada en el Real Madrid.

20250211 FBL - EUR - C1 - MAN CITY - REAL MADRID Real Madrid's Brazilian forward #07 Vinicius Junior (up) jumps over Manchester City's Portuguese midfielder #20 Bernardo Silva during the UEFA Champions League football match between Manchester City and Rea Vinicius Jr. y Bernardo Silva Foto: Paul Ellis / AFP

El lisboeta es uno de los fichajes con los que el club blanco desea recuperar el rumbo, luego de dos temporadas sin ningún título.

A su firma se suman los fichajes ya confirmados de su compatriota, el entrenador José Mourinho, y del lateral izquierdo Marc Cucurella, internacional con España.

000-33672aq-jpg..webp Cucurella escapa de Philip Billing Ian Kington / AFP

Se espera además que el club blanco anuncie el fichaje del defensa francés Ibrahima Konaté.

Por el momento, Silva está en Norteamérica junto a la selección de Portugal para disputar su tercer Mundial. La Seleçao entrará en liza este mismo miércoles contra RD Congo a las 14:00 horas

AFP