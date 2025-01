Tras críticas, Leo Haberkorn respondió a Zunino y Piñeiro por contaminación en playas de Montevideo

"Zunino habla de errores en la nota. Bueno, uno siempre se puede equivocar. Si hay errores, que diga cuáles son, y si yo me equivoqué, diré, me equivoqué en esto, corregiré esto u otro. Pero al decirlo genéricamente como le está diciendo, más bien parece un intento por descalificar todo el reportaje que tiene datos que son graves y que son de la propia Intendencia ", dijo Haberkorn en el programa Desayunos informales (Canal 12).

PLAYAS Playas de Montevideo: Zunino dijo que se hacen mediciones pero no existen normativas nacionales sobre la cantidad admitida

"Piñeiro se agravia porque asegura que la nota dice que es secreta la información y no es secreta, porque ella me la dio. La nota no dice que es secreta, dice que era secreta hasta ahora", explicó.

"Hoy publicamos un artículo en El Observador diciendo que en 2020 la Institución de Derechos Humanos le pidió a la Intendencia que publique estos datos y no los publicó", señaló y agregó: "Antes, la edil Fátima Barruta pidió que le dieran estos datos. Sin embargo, no se los dieron. O sea, era secreta".

Tras estas negativas, Haberkorn "celebra" que finalmente Piñeiro le haya dado los datos. El periodista explicó y aseguró que dialogó con Piñeiro y que puso todos los "argumentos" que ella esgrimió durante la conversación.

Previamente, y en su blog, el periodista se refirió a la situación y abordó el problema de los enterococos.

"Los registros de enterococos son indicadores importantes de la salud pública que debieron haberse comenzado a publicar hace años. Pero soy de los que piensan que es mejor tarde que nunca, y en ese sentido se reconoce y se valora el gesto de Piñeiro de brindar la información pedida", escribió.

"Más allá de si está en la reglamentación o no, debieron advertir a la gente. Y no lo hicieron", remarcó.

"Zunino y Piñeiro pueden seguir discutiendo los detalles y la letra chica, pero lo central ya ha quedado claro y es sobre eso que deberían ocuparse. Lo que la Intendencia debe, entre otras cosas, es explicar por qué no advirtió a la población que los índices de enterococos en las playas Pocitos, Buceo y Santa Catalina durante la temporada pasada sobrepasaron los límites seguros para la salud. Pintaron de rojo a esas playas en una información que solo ellos manejaban y dejaron que la gente siguiera (siga) yendo a bañarse. Y, sobre todo, qué están haciendo para mejorar la situación de las playas de Montevideo. Que es lo más importante", cerró.