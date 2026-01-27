Dólar
/ Nacional / JUDICIAL

Tres adolescentes deberán cumplir seis meses de medidas socioeducativas tras protagonizar riña en playa Bikini

Los adolescentes deberán cumplir medidas socioeducativas no privativas de libertad por un plazo de seis meses

27 de enero 2026 - 12:56hs
Riña en playa Bikini
Armada Nacional

Según el comunicado oficial, al que accedió El Observador, los jóvenes fueron condenados en un proceso abreviado y la Justicia los declaró autores responsables de una infracción grave a la Ley Penal, tipificada como delito de riña con resultado de lesiones.

Medidas socioeducativas por seis meses

De acuerdo a lo resuelto, los adolescentes deberán cumplir medidas socioeducativas no privativas de libertad por un plazo de seis meses. Entre ellas se dispuso la orientación y apoyo mediante la incorporación a un programa socioeducativo, a cargo del INAU o de una institución pública o privada.

Además, se les impuso la prestación de servicios comunitarios por un plazo máximo de dos meses, conforme a lo previsto en el artículo 81 del Código de la Niñez y la Adolescencia, así como la prohibición de concurrir a la playa Bikini de Manantiales durante todo el período de las medidas.

La riña en la playa Bikini

El hecho ocurrió alrededor de las 18:00 horas del domingo, cuando personal de Prefectura concurrió a la playa Bikini tras una denuncia por una riña entre varios jóvenes, en la que se mencionaba la posible presencia de armas de fuego y armas blancas.

Una vez en el lugar, los efectivos encontraron a varias personas heridas, que fueron trasladadas a un centro de salud cercano. Posteriormente, con apoyo de personal policial, se realizaron tareas de patrullaje en la zona que permitieron ubicar y detener a tres menores de edad, señalados como presuntos agresores.

Objetos incautados y otras identificaciones

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron entre las pertenencias de los adolescentes un puño americano y un arma de aire comprimido, réplica de una pistola calibre 9 milímetros. Además, fueron identificadas otras tres adolescentes que se encontraban acompañando al grupo.

La investigación estuvo a cargo de la fiscal de Maldonado de 2º turno, Jessica Pereyra, quien dispuso las primeras actuaciones y avanzó en el proceso que culminó con la condena informada este martes.

