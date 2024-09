Tribunal confirmó la condena a Leonardo Sena por homicidio de Lola Chomnalez

C. Gamarra

Los padres de Lola Chomnalez junto con su abogado, Jorge Barrera C. Gamarra

0003736193.webp Lola Chomnalez

En la sentencia el juez afirmaba que “la narración de los acontecimientos por parte del encausado (hallazgo casual de la mochila en determinado horario, que termina coincidiendo temporal pero no físicamente con el momento de la muerte de Lola Chomnalez), no resulta verosímil”, y agregó que la mochila de Chomnalez "no pudo estar al mismo tiempo donde fue ubicado su cuerpo y donde él dice que la encontró”.