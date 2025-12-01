Un delincuente resultó herido tras intentar rapiñar a una funcionaria policial: la amenazó con un arma de fuego, pero ella se resistió y le disparó

Una funcionaria policial protagonizó un incidente este lunes en la mañana cuando, mientras caminaba por la zona de Rafael y Abipones, en el barrio Jardines del Hipódromo , fue sorprendida por un delincuente que intentó rapiñarla, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), tras ser interceptada por el rapiñero, quien la amenazó con un arma de fuego, la oficial se identificó y rápidamente se resistió al robo, disparando en varias ocasiones contra el criminal .

El hombre, herido, logró escapar del lugar, pero tan solo unas cuadras después fue localizado por la Policía, que lo trasladó en un patrullero hasta la policlínica de Malinas, donde recibió atención médica .

La funcionaria policial resultó ilesa tras el incidente . En la escena de los hechos trabajó personal policial de investigaciones.

Más temprano y en el mismo barrio, un hombre murió tras sufrir herida de arma de fuego en el pecho, informaron a El Observador fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.

El crimen ocurrió en las primeras horas de la mañana en las inmediaciones de Juan Quevedo y Barros Arana. Un vecino llamó a la Policía por la aparición de un hombre herido de arma de fuego en la puerta de un complejo de viviendas.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima en el suelo y lo trasladaron a la policlínica de Malinas, donde falleció al entrar en paro cardiorrespiratorio minutos después de las 07:00.

En el lugar del crimen trabajó personal de Policía Científica. Al momento no hay personas detenidas por el crimen.