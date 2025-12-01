Un delincuente resultó herido tras intentar rapiñar a una funcionaria policial: la amenazó con un arma de fuego, pero ella se resistió y le disparó

Una funcionaria policial protagonizó un incidente este lunes en la mañana cuando, mientras caminaba por la zona de Rafael y Abipones, en el barrio Jardines del Hipódromo, fue sorprendida por un delincuente que intentó rapiñarla, confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo a El Observador.
De acuerdo a lo informado en primera instancia por Subrayado (Canal 10), tras ser interceptada por el rapiñero, quien la amenazó con un arma de fuego, la oficial se identificó y rápidamente se resistió al robo, disparando en varias ocasiones contra el criminal.
El hombre, herido, logró escapar del lugar, pero tan solo unas cuadras después fue localizado por la Policía, que lo trasladó en un patrullero hasta la policlínica de Malinas, donde recibió atención médica.
La funcionaria policial resultó ilesa tras el incidente. En la escena de los hechos trabajó personal policial de investigaciones.
Más temprano y en el mismo barrio, un hombre murió tras sufrir herida de arma de fuego en el pecho, informaron a El Observador fuentes de la Jefatura de Policía de Montevideo.
El crimen ocurrió en las primeras horas de la mañana en las inmediaciones de Juan Quevedo y Barros Arana. Un vecino llamó a la Policía por la aparición de un hombre herido de arma de fuego en la puerta de un complejo de viviendas.
Al llegar al lugar, los efectivos encontraron a la víctima en el suelo y lo trasladaron a la policlínica de Malinas, donde falleció al entrar en paro cardiorrespiratorio minutos después de las 07:00.
En el lugar del crimen trabajó personal de Policía Científica. Al momento no hay personas detenidas por el crimen.