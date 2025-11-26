Una de las vacunas anticovid más aplicadas en Uruguay mostró debilidad en personas tatuadas: cuáles fueron los colores de tinta más "nocivos", según un nuevo estudio

La tinta de los tatuajes provoca un daño clave en la salud y reduce la eficacia de las vacunas, incluso las administradas contra el SARS-COV2 .

Así lo reveló el martes un nuevo estudio elaborado por investigadores italianos de la Universidad Humanitas publicado en la revista académica estadounidense Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) . Según el análisis, la penetración repetida de agujas en la capa dérmica bajo esta práctica "se retiene en las células fagocíticas".

"Observamos que la tinta se retiene en las células fagocíticas (claves en el sistema inmune), que sufren muerte celular e inducen una respuesta inflamatoria prominente y a largo plazo, con niveles elevados de citocinas proinflamatorias en los GL hasta dos meses después del tatuaje”, detallaron los expertos.

El estudio buscó establecer las consecuencias de tatuarse en la respuesta inmunitaria. “Considerando la tendencia imparable de tatuarse en la población, nuestros resultados son cruciales para informar a los programas de toxicología, a los responsables políticos y al público en general sobre el riesgo potencial de tatuarse asociado con una respuesta inmunitaria alterada”, señalaron.

¿Cuáles fueron los efectos de los tatuajes en una de las vacunas más utilizadas en Uruguay?

Para estudiar los efectos a corto y largo plazo de los tatuajes en la respuesta de anticuerpos, los científicos italianos administraron la vacuna de Pfizer contra el COVID a ratones en dos puntos temporales diferentes: 2 días o 2 meses después de someterlos a sesiones con tinta negra, roja o verde.

El compuesto, aplicado en Uruguay en el marco de las medidas pandémicas y empleado conforme a la tecnología de ARN mensajero, mostró en todos los grupos una disminución significativa en los niveles de protección a los 10 días de inoculación. Por el contrario, solo los animales tatuados con tinta roja y verde evidenciaron niveles significativamente disminuidos de anticuerpos a los siete días.

En análisis permitió así dar cuenta de que los macrófagos expuestos a diferentes concentraciones de tinta sufren muerte celular apoptótica con todas las tintas probadas. "Considerando el papel crítico de estas células en la inmunidad antimicrobiana, planteamos la hipótesis de que la acumulación de pigmento de tinta del tatuaje y la inducción observada de la muerte de macrófagos por los diferentes tipos de tinta podrían afectar la capacidad de estas células para controlar la propagación de virus y bacterias patógenos a través de la linfa, aumentando el riesgo de diseminación”, concluyeron los autores.