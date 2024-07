Valeria Ripoll tras su designación: "Fueron muchos más gritos favorables que abucheos"

"Yo nunca fui a Masoller, este año va a ser la primera vez que voy a ir, no me voy a parar frente a la gente de toda la vida del Partido Nacional diciendo que soy más blanca que los blancos , no milito en el Partido Nacional por un tema exclusivamente ideológico", dijo Ripoll en entrevista con Radio Sarandí al ser consultada por los comentarios de Da Silva .

"Es algo que Álvaro (Delgado) consideró que le parecía lo mejor. Hoy nos vamos a reunir en la tarde y voy a tener más elementos. No fue que conversamos demasiado, me lo transmitieron, me lo preguntaron. Me pasó como todo en mi vida, cada vez que se me presenta un desafío no me tomo demasiado para pensarlo", argumentó.

Para Ripoll ser vicepresidenta no le "genera temor ni mucho menos" y dijo que lo primero que se le pasó por la cabeza son las "muchas cosas" que podría hacer por la gente desde esa posición.

"Se me pasó por la cabeza darle voz a los que no tienen. La política es la herramienta para cambiar la vida de la gente, es una responsabilidad enorme de poder hacer cosas por la gente que lo necesita. Cuando se me pasó ese pensamiento por la cabeza nada más fue más importante que eso", añadió.

"No soy una militante del Partido Nacional de toda la vida, todos lo saben. Este año tomé decisiones que cambiaron mi vida, se ha dado un vínculo muy lindo en las giras con Álvaro, nos conocimos mucho más, charlamos mucho más, me sorprendí por el cariño de los blancos", dijo.

"Álvaro me conoce, sabe lo que he hecho y lo que soy, hablamos mucho cuando tomé la decisión de ir al Partido Nacional", añadió sobre el tema.

Sobre las reacciones que se dieron luego de la victoria de Delgado y el anuncio de que ella sería su vicepresidenta dijo: "Hay gente que termina muy feliz con el resultado y gente que termina muy triste. Eso juega mucho más. A esa altura de la noche pesó mucho lo que eran los resultados, gente que creía que le iba a ir mejor".

Sobre como fue el el cruce con Laura Raffo, Ripoll dijó que la "saludó", pudieron cruzar algunas "palabras", donde Raffo valoro muchísimo su compromiso y le dijo que "estaba a disposición" ante cualquier problema.

"Fue una victoria muy contundente la de Álvaro y eso tiene que ver con la posibilidad de decidir (la fórmula). Conversaron permanentemente, conversaron en esa línea de que todo se hizo de la mejor forma. Capaz que no todos los militantes pueden entenderlo hoy o anoche con todas las emociones. Álvaro se manejó muy bien con este tema, nunca ningún nombre se pisoteó, nadie sabía cómo se estaba resolviendo el tema y esa es la forma, respetando las personas y cuidándolas", dijo Ripoll sobre la victoria de Delgado.

"Fueron muchos más gritos favorables que abucheos, había mucha juventud de la 404 y de mi lista 5. Alguno estaba decepcionado por sus resultados, yo los entiendo. Ayer hubo gente que se fue muy contenta y gente que no que quería otra cosa. Los resultados fueron los que hablaron", dijo respecto de la reacción de la gente.

"Hay mucha gente decepcionada con los 15 años de gobierno del Frente Amplio, teniendo el dinero, posibilidades y mayoría parlamentaria para cambiar la vida de la gente y no lo hicieron. Utilizaron los movimientos sociales para llegar al gobierno. No voy a buscar al votante frenteamplista para decirle que nos vote a nosotros, simplemente quiero que sepa que quienes estamos en política podemos hacer cosas por la gente, hay que comprometerse", cerró la compañera de formula de Delgado.