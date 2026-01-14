Vecinos de Belvedere cuestionan construcción del estadio de Liverpool: "Van a hacer otro Parque Central"

Un grupo de vecinos del barrio Belvedere de Montevideo planteó ante las autoridades municipales y de Liverpool su incertidumbre en torno al proyecto para construir el nuevo estadio del club . La obra se anunció en diciembre de 2025 y se desarrollará entre 2026 y 2027.

El anuncio, encabezado por el presidente del club, José Luis Palma, fue el 12 de diciembre en el césped del actual estadio y ante algunas centenas de socios. Allí se informó las características generales del estadio, que no solo albergará espectáculos deportivos, sino que será un “mini Antel Arena”.

“Va a latir todo el año y será autosustentable. El oeste también existe. No vamos a tener que ir a ver una Shakira al estadio Centenario, la vamos a ver acá”, ejemplificó Palma.

Un grupo de vecinos que viven en las calles aledañas al estadio reclama que no se les brindó información sobre el proyecto, teme que se transforme en "otro Parque Central" y cuestiona que “desde el club y la intendencia no hay voluntad de informar nada".

“Los vecinos fuimos ignorados”, lamentó en entrevista con El Observador una mujer que vive próximo al estadio y prefirió no decir su nombre. Aseguró que no han tenido respuesta del alcalde del Municipio A, Juan Carlos Plachot, ni del club.

Horas después del anuncio del 12 de diciembre, 31 vecinos firmaron una nota que fue presentada ante el Centro Comunal Zonal 14 -luego derivada al Municipio A- pidiendo una reunión con la directiva del club y las autoridades municipales para conocer los detalles del proyecto y aclarar dudas. No han obtenido respuesta.

En diálogo con El Observador, Plachot contó que tuvo una reunión con “la directiva de Liverpool y la empresa del proyecto". "Quedaron que iban a hacer una reunión con los vecinos de los alrededores para informarles cómo sería la obra", dijo, aunque no precisó cuándo sería la eventual reunión.

Nicolás Kunich -otro de los vecinos que vive cerca del estadio y encabeza el reclamo- contó que el alcalde ya le había dicho que gestionaría la reunión, algo que aún no ocurrió.

Según el llamado a empresas constructoras interesadas publicado por Liverpool hace un mes, el estadio tendrá aproximadamente 14.500 espectadores, a diferencia de los 20.000 que se había manejado públicamente. En enero se abrirá la licitación y en marzo se adjudicará la obra a la empresa para que comience la construcción.

Las "inquietudes"

La vecina consideró que la locación "es muy insólita". "Quien conoce Belvedere sabe que las calles son angostas, que por las veredas pasan dos personas nada más y que al lado está el San José de la Providencia, un colegio con muchos alumnos, donde en horas pico no tienen dónde estacionar. Además, hay otro colegio sobre Carlos de la Vega y también está el Círculo Católico y el Club de Bochas en la zona", enumeró.

"Van a hacer otro Parque Central. O sea, ya uno trae problemas, pero generan otro en otro barrio, con todos los problemas que trae el Parque Central. Es inentendible”, lamentó. Vecinos de La Blanqueada se han quejado que los días de partido en los alrededores del estadio de Nacional se generan problemas de movilidad, limpieza e inseguridad.

En la nota presentada, los vecinos plantean nueve "inquietudes" que pretenden aclarar antes de que comiencen las obras. Una de ellas refiere a una posible afectación en las viviendas por las "vibraciones" que generará la obra.

"La maquinaria pesada va a pasar todo el tiempo. Van a haber grúas, movimientos de tierra imponentes, camiones sacando toneladas de material ¿Van a provocar vibraciones que pueden provocar daños estructurales? Esa es una de las preguntas que a todos nos inquieta", dijo la vecina, y añadió que la mayoría de las casas de la zona son "muy viejas, casi centenarias".

Kunich reclamó que se "haga partícipe a los vecinos": "No sabemos el plan de obras, cuándo se prevé iniciar, cómo se prevén las salidas y accesos al barrio. Cuando empiece la demolición, cómo será la circulación de los vecinos, de los vehículos, del transporte público".

El residente de la zona dijo que hay “varias familias pensando en mudarse”. “Yo quiero mucho al barrio, crié a mis hijos acá, me asiste el derecho a reclamar y tener un intercambio con el club”. La otra vecina aseguró que no se mudará porque tasó su casa y perdió valor a partir, según dijo, del anuncio de la obra.

Otros puntos sobre los que reclaman información son "cómo se pretende controlar la seguridad" los días de partido y cómo se va a evitar "las pintadas en las fachadas de las casas" y "la basura que se generará en el entorno".