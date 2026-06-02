"No se me emocione": Sebastián Giovanelli compartió la conducción de un programa con su hijo y vivió un momento sentimental

Padre e hijo compartieron la conducción del programa que, de alguna manera, marcó la vida de cada ambos. El pasado fin de semana el periodista Sebastián Giovanelli volvió puntualmente a la conducción de Embajadores del Gol en El Espectador, el programa que creó hace 14 años, y se dio con una particularidad: por primera vez lo condujo junto a su hijo, Francesco.
Padre e hijo compartieron la emisión del programa junto a la periodista Clara Bianco, y hacia el final de la transmisión se dio un tierno y emotivo momento ente ellos. "¿Cómo la pasaron?", preguntó Giovanelli. "En familia me siento", respondió la conductora con humor.
Embed - EMBAJADORES DEL GOL | PROGRAMA COMPLETO | 30/5/2026
“Para mí ha sido un placer hacer Embajadores del Gol Radio hoy. Primero porque es un programa que hace 14 años que estamos haciendo y nos encanta. Pero a parte me genera una satisfacción muy especial haberlo hecho por primera vez con mi hijo”, dijo mirando a su hijo.
"No se me emocione”, advirtió el joven al mirar a su padre. “No me voy a emocionar, pero la verdad que para mí es un placer muy especial. Vaya uno a saber cómo sigue su carrera, pero haberlo tenido acá sentado al lado mío es gratificante y especial”, agregó el director del proyecto, quien además apuntó que el inicio del programa fue junto a su madre, Mariana Romano.
“Embajadores para mí es como un hermano, porque crecimos juntos”, apuntó Francesco, que expresó que es "muy lindo poder estar trabajando" en el programa y compartirlo en ese momento.
Giovanelli utilizó luego sus redes sociales para compartir el emocionante momento que vivió junto a su hijo.
"Alguna vez, por 2012, pensé la idea de Embajadores del Gol, un programa que reuniera a todos los uruguayos por el mundo. Nunca creí que me daría tanto, tampoco que llegara a 15 temporadas con el posicionamiento que tiene y mucho menos que me permitiera cumplir el sueño de hacer radio con mi hijo. Te amo, te felicito y te deseo los mayores y más lindos éxitos", escribió.