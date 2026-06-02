"No se me emocione": Sebastián Giovanelli compartió la conducción de un programa con su hijo y vivió un momento sentimental

Padre e hijo compartieron la conducción del programa que, de alguna manera, marcó la vida de cada ambos. El pasado fin de semana el periodista Sebastián Giovanelli volvió puntualmente a la conducción de Embajadores del Gol en El Espectador, el programa que creó hace 14 años, y se dio con una particularidad: por primera vez lo condujo junto a su hijo, Francesco .

Padre e hijo compartieron la emisión del programa junto a la periodista Clara Bianco , y hacia el final de la transmisión se dio un tierno y emotivo momento ente ellos. "¿Cómo la pasaron?", preguntó Giovanelli. "En familia me siento", respondió la conductora con humor.

“Para mí ha sido un placer hacer Embajadores del Gol Radio hoy. Primero porque es un programa que hace 14 años que estamos haciendo y nos encanta. Pero a parte me genera una satisfacción muy especial haberlo hecho por primera vez con mi hijo ”, dijo mirando a su hijo.

"No se me emocione” , advirtió el joven al mirar a su padre. “No me voy a emocionar, pero la verdad que para mí es un placer muy especial. Vaya uno a saber cómo sigue su carrera, pero haberlo tenido acá sentado al lado mío es gratificante y especial ”, agregó el director del proyecto, quien además apuntó que el inicio del programa fue junto a su madre, Mariana Romano .

“Embajadores para mí es como un hermano, porque crecimos juntos”, apuntó Francesco, que expresó que es "muy lindo poder estar trabajando" en el programa y compartirlo en ese momento.

Giovanelli utilizó luego sus redes sociales para compartir el emocionante momento que vivió junto a su hijo.

"Alguna vez, por 2012, pensé la idea de Embajadores del Gol, un programa que reuniera a todos los uruguayos por el mundo. Nunca creí que me daría tanto, tampoco que llegara a 15 temporadas con el posicionamiento que tiene y mucho menos que me permitiera cumplir el sueño de hacer radio con mi hijo. Te amo, te felicito y te deseo los mayores y más lindos éxitos", escribió.