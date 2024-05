"No se puede pagar un alquiler": la denuncia de Lasalvia sobre la situación que vive Damián García en Peñarol

“Yo tengo muy buena relación ahí y Jona ha dado muy buena referencia de Damián”, dijo sobre Jonathan Rodríguez, jugador que representa y que fichó recientemente en ese club de Estados Unidos.

La bronca de Lasalvia con Eduardo Zaidensztat

Consultado por si estaba bien la cotización que Peñarol le puso a García, Lasalvia señaló: “El dirigente de turno le puso precio”.

“No está bien lo que gana Damián García”, agregó. “Peñarol puede pedir lo que quiera, el dirigente de turno puede pedir lo que quiera por los jugadores, porque como bien dijo el vicepresidente (Eduardo Zaidensztat), que lo escuché con un cogote increíble, los jugadores son del club. Está muy bien".

El empresario habló en esa radio luego de que Zaidensztat fuera consultado por la renovación del juvenil.

“Lo que pasa es que los contratos se vencen y no tenés obligación de renovar. Y menos si me ofreces dos pesitos, como hizo el vicepresidente. A Damián García le ofreció dos pesos de renovación. De hecho se le vence el contrato porque hizo un contrato corto, porque no apostó nunca por él”, agregó Lasalvia.

El empresario también cuestionó que Peñarol paga miles de dólares por jugadores que luego “andan paseando”. “Después viene cualquiera de afuera y le da 25 o 30 lucas (US$ 25.000 o US$ 30.000) y andan paseando en el club. Y esos que ganan 25 o 30 lucas no le dejan nada al club”, señaló.

Que el dirigente de Peñarol “no sea tan careta”

Lasalvia señaló que estas situaciones se dan “todo el tiempo” a la hora de renovar.

“Tenés que ir logrando que el dirigente de turno que está en Peñarol, que le toca manejar el club porque el socio lo pone ahí, no sea tan careta. Porque si vos no tenés a alguien abajo que te diga ‘este sí tiene proyección’, no le podés ofrecer $ 15.000 de aumento”, indicó.

“Porque si Damián García no me tuviera a mí, que, según él (Zaidensztat), ahora va a hablar solo con Damián García, yo si quiero estar estoy, pero con ese desprecio que tuvo no voy a estar, que lo maneje derecho con el jugador, que el jugador es un hombre y la tiene bien clara, si no me tuviera a mí no puede vivir como un profesional y rendir lo que puede rendir dentro de la cancha”, agregó.

Consultado si le ayudaba con dinero a García, Lasalvia respondió: “Obvio. Si no puede pagarse un alquiler y vivir como vive, y ayudar a la mamá que limpia pisos”.

“Damián gana menos que un jugador de Miramar”, señaló.

De todas formas, el empresario considera que habrá una renovación. “Venimos hablando muy bien y pienso que vamos a llegar a un acuerdo”.

“Ellos se descansan, sobre todo Zaidenstatz, porque saben que quien habla no se lleva un jugador libre del club”, señaló.

“Porque cuando precisaban renovar a Agustín Álvarez Martínez o a Facundo Torres, que de hecho los vendí y la comisión no se la cobre al club para que pudiera hacer la Ciudad Deportiva o pagarle cualquier plata a cualquier medio pelo que han traído, eso no lo dice públicamente. Habla con ironía, como tiró recién”, señaló.

“Hoy Peñarol salió campeón del Apertura, festejemos, que yo a Damián García lo voy a renovar porque lo dos amamos a Peñarol, no al dirigente de turno, a Peñarol, su historia y su gente, y nos vamos a ir por la puerta grande”, agregó.

Ante la pregunta sobre el valor de García, Lasalvia comentó: “Pienso que hoy US$ 3 millones y un porcentaje importante no es un mal número, pero vamos a intentar magnificarlo”.

También señaló que en estas transferencias “te tenés que quedar con un porcentaje” para una futura venta. “Si Peñarol tuviera hoy un porcentaje de Valverde o de Darwin Núñez, como yo les pedí por favor, Peñarol tendría mucho más dinero”.