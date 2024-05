"Esto es deporte, no es guerra": vice de Peñarol respondió a jugadores de Rosario Central y tuvo una dedicatoria para el Indio Olivera

El vice carbonero dejó en claro que el título logrado esté sábado no es para festejar.

“Peñarol da alegría pero no festejamos el Torneo Apertura”, señaló a VTV Plus, si bien destacó que el equipo está con una buena diferencia de puntos “arriba del tradicional rival”, Nacional.

La dedicatoria para el Indio Olivera

Zaidensztat recibió su medalla de campeón y dijo que se la entregará a Walter “Indio” Olivera, el excapitán de Peñarol y director deportivo que se recupera de un quebranto de salud que lo tenía internado en CTI.

“La medalla se la voy a regalar al Indio Olivera que por suerte viene muchísimo mejor y por suerte pasó a sala”, señaló. “El Indio se nota la capacidad, el espíritu, la garra de él, en momentos difíciles y complicados de salud, pero por suerte viene mucho mejor”, dijo.

“Para mí es un titulo menor, pero dado el tema sanitario es para el Indio Olivera, porque el Indio se merece esto y ojalá podamos ofrecer un título más importante”.

_DIE2770.webp El Indio Olivera continúa grave en el CTI Diego Battiste

Ante la consulta de por qué era campeón Peñarol, señaló: “Porque fue el mejor cuadro, tenemos el mejor plantel, el mejor técnico y porque de acuerdo al rival Diego Aguirre realizó variantes muy importantes desde el punto de vista técnico, táctico y de jugadores”.

Sobre el peso del entrenador Diego Aguirre, dijo que “es importante”. “Como pesa el plantel numeroso, a pesar de las lesiones que tuvimos hay una rotación y los muchachos que entran están dando resultado”.

Consultado por jugadores que se destacaron, indicó: “Sequeira, Leo Fernández, Maxi Silvera, la vuelta de Washington Aguerre después de un mes de casi no atajar y jugando bárbaro, el regreso de Coelho por la lesión de Javier Méndez y que realmente jugó estupendo los últimos tres partidos… En general todo el plantel jugó bien. Y la categoría de Gastón Ramírez”.

El vice mirasol destacó que no se pueden descansar tras lograr el título del Apertura. “Ya nos pasó el año pasado en el que logramos el Apertura y después no ganamos el Uruguayo. Así que no nos podemos descansar, pero tenemos más de 32 jugadores en el plantel principal y confiamos en la calidad de ellos”.

El anuncio sobre los hinchas de Rosario Central

Zaidensztat también habló del partido ante Rosario Central del próximo 28 de mayo por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, donde los aurinegros necesitan un triunfo o empate para pasar a octavos.

Peñarol no quiere que haya hinchas visitantes a raíz de los incidentes que hubo en el partido de ida en Argentina.

“Hace varios días estamos trabajando todo lo posible para que no venga el público visitante de Rosario”, dijo el vice mirasol.

Además, cuestionó los dichos de jugadores del equipo “canalla” que manifestaron que el partido será “una guerra”.

“Vimos las declaraciones de los jugadores de ellos. Esto es deporte, no es guerra, y entendemos que hay que prever para que no pasen males mayores”, señaló Zaidensztat.

Se espera que el lunes o martes Peñarol anuncie la medida de no recibir hinchas de Rosario Central, por lo que puede quedar expuesto a una multa de Conmebol.