"5.000 tropas a Colombia": el llamativo mensaje en el cuaderno de John Bolton, consejero de seguridad de EE.UU., en medio de la crisis de Venezuela

Reuters Las anotaciones en el cuaderno de John Bolton han generado preocupación.

¿Fue accidental o estuvo premeditado?

Una breve nota en el cuaderno del asesor de Seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, llamó la atención este lunes.

Bolton se había reunido en Washington con otros funcionarios estadounidenses para anunciar un paquete de sanciones contra la compañía estatal venezolana PDVSA, con el objetivo de ejercer presión sobre el mandatario Nicolás Maduro para que transfiera el poder a la oposición o convoque a nuevas elecciones.

Y mientras respondía las preguntas de la prensa, los fotógrafos tomaron una imagen que ha generado controversia.

Manuscrito con tinta negra sobre el fondo amarillo del cuaderno del funcionario se pudo leer lo siguiente: "5.000 tropas a Colombia".

Getty Images Colombia es uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región.

Durante el encuentro, Bolton no mencionó nada sobre enviar militares al país sudamericano, pero ese mensaje en el cuaderno disparó las especulaciones.

No obstante, un funcionario del departamento de Defensa dijo que no había planes para enviar tropas a Sudamérica y el gobierno colombiano dijo que no estaba al tanto de ningún envío de tropas estadounidenses.

Del mismo lado

Colombia es uno de los principales aliados de Estados Unidos en la región. Ambos se encuentran entre la lista de naciones que reconocen al opositor Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela y exigen que en el país se celebren nuevas elecciones.

El pasado 23 de enero Guaidó, líder de la Asamblea Nacional, se autoproclamó "presidente encargado" del país sudamericano y convocó multitudinarias protestas contra Maduro, a quien la oposición y gran parte de la comunidad internacional acusa de haber "usurpado" el poder político mediante unas elecciones poco transparentes.

El propio presidente Donald Trump dijo la semana pasada que "todas las opciones" estaban "sobre la mesa", cuando se trataba de apoyar la transición de poderes en Venezuela.

Y Bolton instó a los militares venezolanos a apoyar a Guaidó.

"Llamamos a los militares y fuerzas de seguridad venezolanas a aceptar la transición de poder pacífica, democrática y constitucional", dijo.

Sin embargo, un funcionario estadounidense que pidió el anonimato declaró a la agencia francesa AFP que Washington "no está considerando nada que apoye" un potencial despliegue de tropas en Colombia, cuyo territorio colinda con Venezuela por una frontera terrestre de poco más de 2.000 kilómetros.

El cuaderno del funcionario también tenía escrita la línea: "Afganistán: las negociaciones son bienvenidas", una referencia que algunos han relacionado con el potencial avance en las discusiones de la Casa Blanca con los talibanes.

Getty Images Maduro cuenta con el apoyo del ejército.

¿Qué dijo Colombia?

El canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, se refirió a la polémica en un mensaje publicado en Twitter.

"Con respecto a la mención a Colombia en el cuaderno de notas que tenía en sus manos el señor John Bolton, se desconoce el alcance y la razón de dicha anotación", dijo.



Trujillo aseguró que Colombia seguirá actuando desde el ámbito político y diplomático sobre la situación en Venezuela, buscando el restablecimiento del orden democrático e institucional del vecino país.

"El Grupo de Lima ha reconocido al presidente Juan Guaidó para que lidere el proceso de restablecimiento del orden institucional y democrático en Venezuela", abundó.

Getty Images Maduro califica la autoproclamación de Guaidó como un golpe de estado en proceso.

Entre los países que integran el ente de integración regional, México es el único que mantiene su apoyo a Maduro.

El canciller también dijo que Colombia "seguirá dialogando en forma permanente con Estados Unidos sobre todos los temas de interés común y cooperando con esta nación amiga en asuntos bilaterales, hemisféricos y globales".

Algunos funcionarios colombianos no tardaron en pedir explicaciones al presidente Iván Duque sobre las sugerentes anotaciones de Bolton.

Sin embargo, el mandatario no se ha pronunciado hasta el momento.

