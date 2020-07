"Calumnias": una de las notas más recordadas de Nacho Álvarez con Lacalle Herrera

Corría mediados del año 2009 y las elecciones nacionales estaban a un paso. El expresidente Luis Lacalle Herrera era uno de los candidatos para la interna nacionalista y en la mañana del 16 de junio dio una entrevista a Las cosas en su sitio,programa periodístico de radio Sarandí conducido por Ignacio Álvarez.

Durante la entrevista, el periodista ingresó en el tema de la venta del Banco Pan de Azúcar y las declaraciones del exministro de Economía, Danilo Astori, quien había señalado que había sido vendido a "una banda de delincuentes", lo que Lacalle rechazó. Durante la entrevista dijo que moriría "siendo fiel" a sus amigos y a lo que piensa que es verdad, y que los bancos estuvieron bien vendidos.

Pero Álvarez leyó el fallo judicial que indicaba que "hubo delito en el proceso de la venta".

"El presidente del Banco Central del Uruguay durante su gobierno, Enrique Braga y también Daniel Cambón, quien fuera asesor suyo...”, comenzó Álvarez. "No, pero no fue procesado por Banco Pan de Azúcar, fue procesado por un tema del Banco de Seguros, así que saquemos el tema", respondió Lacalle, y el periodista retrucó. "No, Cambón también fue procesado por el caso del Banco Pan de Azúcar, junto a Enrique Braga. Braga fue condenado por el delito de abuso de funciones al inducir a vender las acciones del banco a un grupo de bancos italianos que, según la Justicia, no eran los verdaderos compradores”.

Además, señaló que Cambón, asesor de Lacalle, "fue procesado y condenado por un delito de conjunción del interés público y privado, entre otras cosas, por recibir una comisión del 6,66% de la venta del Banco Pan de Azúcar”.

Sobre este tema, Álvarez aseguró: “Otro documento establecía que otro 3,33% de la venta del BPA le correspondía a su esposa, Julia Pou”. Allí Lacalle le pidió "separar los tantos" porque estaba "ingresando en un tema muy difícil" para él.

El expresidente advirtió que la Justicia no condenó a Julia Pou. “¿Quiere que le diga lo que me dijo el juez (José) Balcaldi? En ese momento no existía la ley anticorrupción que tipifica el delito de tráfico de influencias. Julia Pou no era funcionaria pública y hoy no hay que ser funcionario público para ser procesado por ese delito”, le dijo Álvarez.

"Eso no es cierto, es una calumnia", dijo Lacalle sobre las acusaciones a su esposa. "Es una calumnia que hizo una revistita, que se llamaba revista Tres", agregó. "¿Dónde está ese 3,33%? Yo nunca lo vi ni lo vio mi mujer", dijo, e insistió con el concepto de "calumnia" cuando Álvarez le aclaró que se trataba de un fallo judicial.