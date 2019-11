¿Cómo le fue a Peñarol en 2008 y 2016 cuando se puso de punta contra el arbitraje?

La decisión de la comisión directiva de Nacional de pedir este miércoles la remoción de las cabezas del arbitraje de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) debido a que entienden que hubo malas resoluciones de los jueces en las últimas fechas, es algo que ya atravesó Peñarol y que no tuvo ninguna consecuencia en la cúpula de la propia Asociación.

Cuando era presidido por Juan Pedro Damiani, el club aurinegro decidió el 25 de mayo de 2016 retirarle la confianza al Consejo Ejecutivo de la AUF luego de que el presidente Wilmar Valdez no interfiriera en el hecho de que Andrés Cunha no fuera a la Copa América Centenario.

Todo había comenzado cuatro días antes cuando en el Parque Viera, Cunha tuvo una muy mala actuación que perjudicó los intereses aurinegros. Cabe resaltar que esa tarde, el equipo que dirigía entonces Jorge Da Silva jugó muy mal, más allá de los errores referiles, y perdió por goleada 4-1.

"Debido al petitorio hecho público por Peñarol y su comunicado contundente, sabía que iba a tener este desenlace. Creo que no le hace bien a nadie. Peñarol es una institución muy grande, que pasen estas cosas no me alegra", dijo Valdez entonces.

Peñarol no había votado a Valdez luego de su provisoriato, cuando el 11 de setiembre de 2014 se puso a votación al nuevo presidente de la AUF. El club aurinegro votó en contra con Atenas de San Carlos, Defensor Sporting y Danubio.

Después de esa goleada sufrida ante Wanderers, el encuentro siguiente de los aurinegros fue nada menos que la caída ante Plaza Colonia en el Estadio Campeón del Siglo que le dio el título del Torneo Clausura a los colonienses.

No obstante, tan solo dos semanas después, Peñarol le ganó 3-1 al mismo rival y conquistó el Campeonato Uruguayo.

¿Qué consecuencias hubo en la AUF? ¿Hubo remoción en el Colegio de Árbitros? ¿Hubo alguna especie de trato desigual de los jueces contra Peñarol?

Diego Battiste

Rafael Fernández cuando pertenecía al Ejecutivo de la AUF

Nada de eso ocurrió. No solo no sucedió absolutamente nada con el reclamo aurinegro, sino que con el paso del tiempo, en febrero de 2017, Cunha volvió a arbitarle nuevamente a los dirigidos en ese momento por Leonardo Ramos, empatando 0-0 con Boston River por el Torneo Apertura.

Además, ni siquiera el representante aurinegro en el Consejo Ejecutivo de entonces, Rafael Fernández, renunció a su cargo.

El pedido del club mirasol contra los neutrales de la AUF fue en abril, y recién en diciembre Fernández se fue a pedido de una resolución del consejo directivo del club que le pidió que diera un paso al costado.

Entre medio, Peñarol perdió el Campeonato Uruguayo Especial 2016 ganado por Nacional, en el cual las decisiones arbitrales no tuvieron nada que ver y el equipo carbonero terminó antepenúltimo, en una de sus peores campañas de los últimos tiempos.

Lo que pasó en 2008

El 31 de agosto de 2008 iban a jugar Nacional-Villa Española. Como los tricolores salieron más tarde de lo previsto a la cancha -luego de que el cuarto árbitro Fernando Falce fuera a buscar a los futbolitas al vestuario- el juez Líber Prudente decidió irse de la cancha sin que se disputara el encuentro.

El 2 de setiembre, el Tribunal de Penas de la AUF, le dio por ganado el partido a Villa Española. Pero esto no quedó allí. El Tribunal de Apelaciones creía que debía fijarse otra vez el encuentro, por lo que todo terminó en el Tribunal de Contiendas que fijó el partido que ganó Nacional 2-0 cuando en un fallo anterior se lo habían dado por perdido 2-0.

Esto determinó que Peñarol, con Juan Pedro Damiani como coordinador institucional de entonces (era el cargo de mayor rango ya que había una transición hasta que hubiera elecciones tras la muerte de su padre José Pedro Damiani producida en agosto de 2007), decidiera solicitar la renuncia del presidente de la AUF del momento, José Luis Corbo, y de todos los neutrales, retirándoles la confianza a ellos y al asesor jurídico rentado de la propia AUF, Hernán Navascués.

Diego Battiste

Con el paso del tiempo, no ocurrió nada con ese reclamo. Incluso sucedió algo similar a lo de Rafael Fernández. Por entonces, el vicepresidente de la AUF era el aurinegro José Carlos Domíguez. Él decidió permanecer en el cargo -al igual que Rafael Fernández en 2016- y se quedó un tiempo más en su cargo.

Con la llegada de Jorge Barrera a la presidencia de Peñarol, la política para con la AUF cambió y no hubo reclamos en sus dos años al mando del club de las 11 estrellas.