¿Cómo se jugará el Clausura y cómo se definirán la clasificación a las copas?

La actividad del Campeonato Uruguayo de Primera División de 2020 terminó pero aún queda mucha tela por cortar. El Torneo Intermedio no se pudo completar y el Clausura ni llegó a arrancar. Por esa razón, esta semana se llevará a cabo un importante Consejo de Liga que deberá decidir cómo se disputará el Clausura y cómo se definirán las clasificaciones a las competencias internacionales de Conmebol para 2021.

La semana pasada, el gobierno suspendió los espectáculos públicos hasta el 10 de enero.

"Tenemos certezas que se van a venir fechas determinadas por Conmebol para que los equipos uruguayos estén presentes en la competencia internacional para presentar lista de buena fe, tanto en Copa Libertadores como en Copa Sudamericana y ya sabemos que eso no será posible hacerlo conforme al calendario original. Por eso buscaremos alternativas para que los equipos uruguayos puedan estar representados y no perder esa competencia por el significado que tienen, no solo por el prestigio sino también por lo económico", dijo a Referí el presidente de la Mesa Ejecutiva de Primera, Ernesto Vergara.

Vergara integró junto a dirigentes de Cerro Largo, Liverpool, Danubio, Nacional y Peñarol una comisión para definir el formato de disputa del Clausura y cómo se definirán la clasificación a las copas.

La participación internacional

Lo primero que se deberá resolver es quién será Uruguay 4 para la Copa Libertadores, es decir, para jugar a partir de la primera fase del principal certamen continental.

Dicha instancia comenzará el 17 de febrero. "La lista de buena fe deben ser enviadas 72 horas antes, es decir el 14 de febrero. Pero los clubes deben tener un margen como para reforzarse y confeccionar dicha lista. Por eso decidimos que 10 días antes, es decir el 7 de febrero, se defina quién será el representante de Uruguay; nos parece un plazo razonable", explicó Vergara.

Lo mismo se hará con la segunda fase de Libertadores (Uruguay 3) que empieza el 3 de marzo. El 21 de febrero se definirá quién será ese representante uruguayo.

La Copa Sudamericana comenzará el 17 de marzo por lo que los cuatro representantes uruguayos se definirán el 7 de marzo.

La fase de grupos de la Libertadores largará el 21 de abril por lo que el 11 de abril se sabrá qué dos equipos nacionales asistirán.

"Saber en qué fecha puede terminar el Clausura como están dadas hoy las cosas es imposible", se resignó Vergara.

En esas fechas señaladas será la Tabla Anual la que defina los clasificados a la arena internacional.

Llegada la fecha deberán optar

¿Qué pasará con Rentistas, campeón del Apertura, y el ganador del Intermedio que puede ser Wanderers o Nacional?

Diego Battiste

El campeón del Apertura se asegura como mínimo ir a la Sudamericana. El campeón del Intermedio tiene como único premio clasificar a dicho certamen.

"Llegado el momento van a tener la prioridad para optar entre ir a lo que ya tienen asegurado o esperar para intentar clasificar a la Libertadores.

La foto de la Anual dirá en cada fecha qué equipos pueden clasificar.

Dos opciones para el Clausura

Las dos opciones que los 16 clubes de Primera deberán votar esta semana para definir el formato del Clausura pasan por mantener el mismo formato del Apertura respetando el reglamento original o jugarlo en dos series.

La primera opción se entiende que es la más justa y que se apega al reglamento del torneo.

Leonardo Carreño

La segunda contempla el tiempo perdido, las suspensiones que se generaron y las que se pueden llegar a generar de cara a futuro conforme a la evolución de la pandemia de covid-19.

En este caso se sortearían dos series de ocho equipos cada una para llegar a una final, con el mismo formato del Torneo Intermedio pero respetando las localías de los que fueron visitantes en el Apertura.

Para evitar el impacto que esta abreviación del torneo puede tener en las tabla anual y en la del descenso se implementaría un coeficiente especial por puntos ganados para compensar y no generar situaciones injustas con la rebaja de la cantidad de partidos que tendrá cada equipo.

Todo lo que queda pendiente

Del Torneo Intermedio resta que se juegue los partidos entre Defensor Sporting-Boston River y Montevideo City Torque-Rentistas, ambos pr la séptima fecha del segundo certamen de la temporada. Tampoco se jugó la final entre Wanderers y Nacional.

Pero también quedó pendiente actividad de la Segunda División Profesional: la revancha entre Juventud y Sud América que en duelo de ida ganaron los buzones 2 a 0. El ganador de esta llave se deberá medir en dos finales contra Rampla Juniors.

También en segunda debe definirse el playoff de descenso entre Albion y el vicecampeón de la Primera División Amateur, Colón.

¿Puede modificarse el régimen de ascensos y descensos? "A la comisión se le encomendó analizar el tema del Clausura y el de clasificación a las copas pero no así el del descenso", reveló Vergara a Referí.

Charla con el MSP

"Con el Ministerio de Salud Pública seguimos conversando ya que queremos flexibilizar el protocolo sanitario. Somos conscientes que con estas disposiciones es imposible terminar el campeonato; no podemos seguir con un solo positivo en un equipo si se aísla al resto por siete o 14 días, así no se puede competir y no se puede avanzar. Con la situación de la pandemia se avizora que seguirán habiendo casos, la prioridad siempre será salvaguardar la salud. Ahora llegan nuevos test con resultados a los 15 minutos, por lo que pediremos testear a los planteles una vez por semana como mínimo, hacer un seguimiento absoluto y cuando aparezca un positivo aislarlo y seguir compitiendo con el debido control sanitario, tomando las máximas precauciones como no usar los vestuarios ni las duchas para entrenar ni para los partidos", concluyó Vergara.