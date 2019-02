Cosse está a tres puntos de Martínez, según encuesta de Opción

La exministra de Industria y actual candidata por el Frente Amplio, Carolina Cosse, está a tres puntos del intendente de Montevideo y también candidato Daniel Martínez de cara a la elección interna del próximo mes de agosto, según la última encuesta de Opción Consultores que fue informada este viernes en Telenoche.

Luis Lacalle Pou, Daniel Martínez y Julio María Sanguinetti siguen liderando las internas de sus respectivos partidos. La medición fue realizada en diciembre del año pasado. La interna del Frente Amplio se perfila como la más reñida debido al crecimiento de la figura de Carolina Cosse.

En la interna del Partido Nacional Lacalle Pou se aventaja de sus competidores con el 56% mientras que Jorge Larrañaga alcanza el 29%. Enrique Antía, por su parte, llega al 8%, Verónica Alonso tiene un 6% y un 1% aún no tiene decidido su voto.

En el Frente Amplio, mientras que la ex presidenta de Antel llega a un 38% el jerarca municipal alcanza un 41%. Oscar Andrade tiene un 10%, Mario Bergara un 6% y hay un 5% de personas que no saben o prefirieron no contestar.

En la interna colorada, según Opción, el ganador sería Julio María Sanguinetti -que aún no ha oficializado su candidatura- con el 64% de los votos. En segundo lugar se encuentra Ernesto Talvi con el 26% mientras que en la última posición aparece el senador José Amorín Batlle con el 10%.