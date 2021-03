"Cristina Fernández no tiene contacto con la realidad": Mauricio Macri está convencido de que la expresidenta lo quiere preso

¿Está fuera de la realidad Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta argentina (2007-2015) y actual vicepresidenta de ese país? Eso es lo que sostiene el exmandatario Mauricio Macri, que la sustituyó en la Casa Rosada en 2015.

En otra de sus vueltas al primer plano público, Macri concedió una entrevsita a un panel de periodistas, liderado por Luis Majul, en el canal LN+, propiedad del diario La Nación, en el que abordó la actualidad argentina, la conducción de su gobierno (2015-2019), la candidatura presidencial y la presencia poderosa de Fernández de Kirchner, de la que dice en su libro Primer tiempo - de reciente publicación- , que "no está bien". Le pidieron que explicara que quiso decir con esa frase.

- Que no tiene contacto con la realidad. Ella genera su verdad y después la repite con una fuerza y un liderazgo que logra que un porcentaje de la sociedad termine creyendo a partir de lo que ella dice que sucede, como es el cinismo del lawfare..son todas causas que un 95% se habían iniciado antes de mi gobierno pero repiten que mi gobierno la persiguió...

Majul lo interrumpió para plantarle que según ese criterio los argentinos que votaron a "Cristina junto con Alberto Fernández ¿están todos fuera de la realidad?

- Hay un porcentaje de argentinos que se han fanatizado, pero es una minoría. Y otros votaron por haber sentido que yo había equivocado el rumbo. Les había pedido que escalaran una montaña que no hacía cima. Eso generó una frustración.

Majul insiste, ¿en qué se equivocó concretamente?

- Está en el libro, son varias cosas: la primera es no haber hecho más eje en informale a los argentinos que el Estado nacional estaba quebrado, en default, sin reservas, sin energía, con deudas por todos lados...había una bomba que estaba por explotar. Nos dejaron el avión volando sin combustible.

Macri fue tentado a ofrecer disculpas a los argentinos que, según le plantearon, lo responsabilizan, incluso aquellos que lo votaron, por la vuelta de Cristina Fernández. Pero fue vago en la respuesta: "yo pido disculpa todos los días", dijo, como una apreciación general, y, en el ámbito concreto de la pregunta, afirmó: "Dí todo lo que pude".

El exmandatario argentino aceptó, ante una pregunta en esa dirección, que la vicepresidenta Cristina Fernández lo quiere preso, que le inventaron 200 causas, todas hechas por la militancia de sus adversarios.

"Podemos hablar de todos los errores que cometimos en economía, pero no que el gobierno tuvo problemas de transparencia", se defendió.

Macri afirmó que no gastó ni un minuto de su tiempo en seguir las causas judiciales contra la expresidenta Fernández de Kircnher y negó que la mesa judicial haya existido en los términos que usan sus opositores. "La mesa judicial lo que hacía era evaluar reformas y leyes importantes que impulsamos. Jamás se habló de una sola causa de Cristina..."

El expresidente insistió en lo que ha sido una constante en su discurso: el kirchnerismo secuestró el peronismo y, por tanto, quien manda es Cristina Fernández.

"Lo grave es que la Argentina está sin rumbo ni conducción, por eso todos los días estamos un poco peor. No hay un mensaje claro de qué quiere el Gobierno".

Macri se resistió a confirmar si sería candidato porque lo que pretendía "en este momento" era hacer un aporte con su libro, le dio la bienvenida a todos los aspirantes a la candidatura presidencial "porque Juntos por el Cambio necesita dirigentes valiosos, competitivos..."

Consideró que hablar del año 2023, -las próximas elecciones presidenciales- es una eternidad "y una irresponsabilidad" porque está en riesgo la institucionalidad de Argentina.