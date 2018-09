"Cruzo la calle y te consigo un trabajo": Macron contestó así a un desempleado y lo acusan de despreciarlos

Los consejos del presidente de Francia, Emmanuel Macron, a un joven desempleado para que encuentre trabajo no han sentado nada bien a la oposición francesa, que ha censurado al jefe de Estado por su actitud altiva.



"Hoteles, cafeterías, restaurantes, cruzo la calle y te los encuentro. Quieren simplemente gente lista para trabajar, con los inconvenientes de esa profesión", dijo el sábado Macron a un joven que decía buscar trabajo infructuosamente.



El presidente francés, quien departió con el desempleado en los jardines del palacio Elíseo, abiertos excepcionalmente este fin de semana por las jornadas del patrimonio, dijo que "en todos los sitios" que visita, empresarios de sectores como la hostelería o la construcción le aseguran que emplean a trabajadores.



Pero a la mayoría de la oposición, desde la ultraderecha, hasta la extrema izquierda, no le han agradado estas declaraciones y las han censurado hoy porque, según denuncian, demuestran "el desprecio" que expresa hacia las personas que no tienen trabajo.

Lea también: Macron: no valen todas las palabras

"En el fondo es siempre la misma cantinela liberal que quiere hacer responsables a los parados de su situación. En la forma se trata de un desprecio de casta insoportable", denunció el diputado del izquierdista Francia Insumisa (LFI), Eric Coquerel.



Desde el ultraderechista Agrupación Nacional (RN, por sus siglas en francés) señalaron que esos consejos de Macron demuestran "hasta qué punto está desconectado de la realidad" en presidente francés.



También censuraron a Macron miembros de la izquierda moderada del Partido Socialista (PS) y de los centro-derechistas Los Republicanos (LR).





No es la primera vez que Macron realiza controvertidas declaraciones sobre los trabajadores.



En octubre de 2017, creó polémica cuando aseveró, en una conservación privada, porqué había gente que prefería "armar líos" en vez de trabajar en una determinada empresa.



Según el último sondeo, Macron solo tiene la aprobación del 29 % de los franceses, una bajada de 12 puntos desde junio.

EFE