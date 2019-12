¿Cuál bailaste? ¿Cuál cantaste en voz alta? Cinco éxitos para recordar a Marie Fredriksson

Su nombre nunca sonó demasiado, y de hecho es probable que muchas personas hayan cantado a viva voz sus temas sin conocerlo. Marie Fredriksson, la vocalista del dúo sueco Roxette, murió este martes a los 61 años después de luchar desde 2002 contra un tumor cerebral. Su legado, en la música pop-rock de fines de la década de 1980 y gran parte de 1990, se estiró por todo el mundo y alcanzó picos de popularidad enormes. En su país, por ejemplo, solo ABBA fue más exitoso.

Junto a Per Gessle, su compañero musical y compositor principal, Fredriksson convirtió a Roxette en una máquina de éxitos globales a fuerza de estribillos sencillos y pegadizos, baladas edulcoradas pero tampoco demasiado, y una fórmula músicas que se plegaba casi en exclusividad a los tres o cuatro minutos de duración. Todo eso terminó siendo un combo poderoso que hizo que su música se pegara a los oídos de varias generaciones.

Sus éxitos son muchos, pero estos cinco, tal vez, sean los más representativos.

It must have been love

Popularizada masivamente luego de su inclusión en la película Mujer Bonita, esta balada romántica se convirtió en uno de los emblemas de la banda y en uno de los temas más representativos de la década de 1990. Este año la película Ni en tus sueños –una excelente comedia que pasó muy desapercibida por estos lares– la incluyó en una escena memorable.

The Look

Aparentemente, un estudiante estadounidense de intercambio en Suecia fue el responsable de la popularización de Roxette en Estados Unidos. El muchacho se enamoró de esta canción durante su estadía en 1988 y se la llevó consigo a su casa. Se la pasó a un amigo que ponía música en una radio de Minneanapolis y el resto es historia. Fue el primer número 1 del dúo.

Listen to your heart

Quizás sea su tema más conocido, o al menos es el más popular según el perfil de Spotify de Roxette. Debates aparte, hay algo que está claro: cuando suena, es imposible cantarlo a los gritos, siempre tratando de imitar la incomparable voz de su vocalista.

Spending my time

Uno de los imprescindibles. Spending my time abre con la voz de Marie acompañada únicamente con las cuerdas de Gessle, hasta que el estribillo la hace explotar. Otra de las que solo se pueden escuchar cantando.

Dressed for success

Fue el tema con el que abrió varios de sus shows, incluido el que dio en 2011 en el Velódromo ante miles de uruguayos. Dressed for success tiene un tono mucho más rockero y lúdico que los temas anteriores y sí: un estribillo imposible de despegar de la cabeza.

Otros destaques: Fading like a flower, How do you do!, Joyride, Dangerous.