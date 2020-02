¿Cuánto dinero dicen que aportaron los candidatos de sus propios bolsillos?

Las campañas cuestan su dinero y los políticos lo saben. Tanto que la gran mayoría no recurre solamente al financiamiento público por parte de la Corte Electoral, sino que echa mano a las arcas de los partidos, a empresas, a donantes anónimos y hasta a sus propios bolsillos.

Las rendiciones de cuentas de la elección nacional, divulgadas la semana pasada por la Corte, no pueden tomarse como una descripción fidedigna de los ingresos y egresos de la campaña, ya que si bien la legislación actual obliga a declarar el detalle de los gastos, con la normativa vigente no hay forma de controlar que lo escrito sobre el papel refleje los números reales.

De todos modos, sí dan una pauta del dinero aportado por cada candidato a cargos electivos. La ley vigente desde 2009, que intentó ser modificada por el Frente Amplio a través de un proyecto de ley, no estipula topes para los aportes de quienes compiten en la elección.

De los aspirantes a presidente, el empresario Edgardo Novick es por lejos el que más autodonaciones declaró. El líder del Partido de la Gente, que obtuvo solo una banca en Diputados, declaró haber volcado $ 32,5 millones (casi US$ 900 mil) de su propio bolsillo, ya sea en aportes directos, donaciones en publicidad y cesión de votos válidos.

Daniel Peña, el único dirigente de ese partido que estará en el Parlamento, declaró cerca de $ 4,4 millones (US$ unos 115 mil) donados a sus listas en Montevideo y Canelones.

Diego Battiste

El empresario Juan Sartori, que hizo gala de una billetera inagotable durante toda la campaña, no culminó aún todos los trámites solicitados por la Corte Electoral la información, por lo que su declaración de gastos es incompleta.

Sin contar sus listas en Montevideo, Canelones, Artigas, Soriano y Tacuarembó, el exprecandidato a presidente dice haber donado más de $ 6 millones (unos US$ 160 mil) a sus listas departamentales. A esos departamentos ausentes hay que sumarle además las donaciones de su lista al Senado, que tampoco fue divulgada por estar aún "en trámite". Las rendiciones de cuentas tampoco incluyen los gastos de las elecciones internas, en la que Sartori desplegó la mayor parte de sus recursos.

Sartori declaró haber donado $ 1 millón (US$ 26.500) en Maldonado y Paysandú respectivamente, $ 800 mil (US$ 21 mil) en Durazno, $ 540 mil (US$ 14 mil) en Florida, y más de $ 400 mil (US$ 10 mil) en Cerro Largo, Colonia y San José.

Entre los candidatos nacionalistas al Parlamento hay disparidad en los montos que salieron de sus propios bolsillos. Sergio Abreu, suplente de Javier García en la 40, donó $ 1 millón (US$ 26.500), más del doble que otros integrantes de la lista como Rodrigo Goñi, Sebastián Da Silva y el propio García, que declaran haber donado $ 450 mil (casi US$ 12 mil) cada uno.

Carlos Pazos

Amín Niffouri, que asumirá en el Senado como suplente de Álvaro Delgado, declaró una donación de $ 1,5 millones (casi US$ 40 mil). Luis Alberto Heber, que fue reelecto senador pero asumirá como ministro de Transporte, dice haber donado $ 912 mil (US$ 24 mil) para la lista al Senado del Herrerismo, y casi $ 500 mil (más de US$ 13 mil) a la lista en Montevideo. Sergio Botana volcó $ 731 mil (casi US$ 20 mil) para la lista al Senado y otros $ 500 mil (US$ 13 mil) para su agrupación en Cerro Largo. Gloria Rodríguez, tercera senadora electa por la 71, declaró una donación de $ 490 mil (US$ 13 mil), al igual que Gustavo Penadés, que asumirá en lugar de Heber.

Rodrigo Blas, electo diputado por Maldonado, afirmó haber volcado $ 733 mil (US$ 19 mil). En su rendición de cuentas figuran mayoritariamente donantes privados.

Por el lado de Alianza Nacional, Jorge Gandini declaró una donación de $ 400 mil (US$ 10.600) y Omar Lafluf $ 187 mil (casi US$ 5 mil). Guillermo Besozzi, electo diputado por Soriano, dijo haber donado $ 594 mil (casi US$ 16 mil).

La lista 904 de Carlos Moreira en Colonia no presentó rendición de cuentas, según informa la web de la Corte Electoral.

Del Partido Colorado, quien declaró el mayor aporte personal es Adrián Peña. El senador electo por Ciudadanos desembolsó $ 1,8 millones (US$ 48 mil) en Canelones. El dos veces presidente Julio María Sanguinetti, por su parte, declaró una donación de $ 569 mil (US$ 15 mil).

En el Frente Amplio la nómina también es dispar. El exprecandidato Mario Bergara, electo senador, es quien presentó la rendición de cuentas más detallada. En ella declara una donación personal de $ 345 mil (US$ 9 mil). La 1001, que obtuvo dos bancas en el Senado, declara que todo su financiamiento es público, al igual que el Partido Socialista, que obtuvo una banca. La lista de Asamblea Uruguay sigue en trámite para presentar la documentación, mientras que el MPP (de presencia mayoritaria en la bancada de izquierda) declara haber financiado gran parte de su campaña en base a la contribución permanente de sus integrantes y el dinero que se otorga por votos válidos. El sector de Mujica declaró además haber recibido unos $ 5 millones (US$ 132 mil) en el almuerzo del Hotel del Prado que contó con la participación del expresidente.

Leonardo Carreño

Todo ello no impidió que algunos de los candidatos del MPP declararan haber puesto dinero de sus bolsillos. Sebastián Sabini, que encabezó la lista en Canelones, figura como donante de $ 1,8 millones (US$ 48 mil). Manuela Mutti, en Salto, puso casi un 10% de esa cifra. Nicolás Viera (Colonia) donó $ 490 mil (US$ 13 mil), Cecilia Bottino (Paysandú) $ 553 mil (US$ 15 mil) y Carlos Rodríguez $ 536 mil, según indican las rendiciones de cuentas de las respectivas listas departamentales.

Los aportes personales no siempre redundan en una victoria electoral. Fernando Amado, que concurrió con su agrupación Impulso Progresista bajo el lema Frente Amplio, dice haber donado $ 2,5 millones (US$ 66 mil ). El diputado de Liga Federal Darío Pérez, que quedó fuera del Parlamento tras 25 años, declaró un aporte de más de $ 4 millones (US$ 105 mil).

La rendición de cuentas del excandidato a presidente Guido Manini Ríos (Cabildo Abierto) todavía no está disponible, aunque sí se divulgó documentación de algunos de sus representantes electos. En Montevideo, la diputada electa Silvana Pérez donó $ 85 mil, mientras que Martín Sodano aportó $ 34 mil. En Canelones, Álvaro Perrone declaró una contribución de $ 1 millón (US$ 26 mil).