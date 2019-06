“El ADN emprendedor nos lleva a arriesgarnos y reinventarnos”

Cuando Ana Inés Echavarren, CEO de Infocorp Banking y también directora y accionista del Grupo Infocorp, atendió la llamada de Café & Negocios para esta entrevista, estaba en una pausa del evento Fintech Americas en Miami, donde dio una conferencia y mantuvo conversaciones con clientes.

No es de extrañar que esta ingeniera, de 47 años y con 20 años en Infocorp, estuviera fuera del país. De hecho, cuenta con una sólida trayectoria internacional en el desarrollo y comercialización de software para el sector financiero y ha contribuido a establecer a Infocorp como referente en canales electrónicos para la banca en América Latina.

El grupo ha tenido gran crecimiento desde su fundación en 1994 y actualmente está formado por cinco empresas: Infocorp (conocida también como Infocorp Banking, que implementa plataformas omnicanal para la banca digital), Infocorp Technologies (servicios de infraestructura y soluciones tecnológicas), IC-Ventures (fondo de inversión para start-ups), Bankingly (spin-off que ofrece una plataforma de canales digitales en la nube, para instituciones para cajas de ahorro y cooperativas) y Prisma (otra spin-off, plataforma de marketing automation basada en machine learning).

El próximo 13 de junio será una de las oradoras de la Megaexperiencia Endeavor, donde hablará sobre cómo emprender desde dentro de las empresas.

¿Cual ha sido en el último tiempo la performance de las cinco empresas del grupo?

Con la compañía madre, Infocorp, venimos creciendo 30% en los últimos cinco años, y 40% de 2017 a 2018.

Desde que ofrecemos solo la plataforma de canales, hemos logrado mayor penetración en el mercado de América Latina y El Caribe. Tenemos más de 40 bancos con nuestra plataforma en la región. Este año comenzamos el desarrollo en el mercado mexicano. Todas las empresas del grupo están creciendo.

¿Por qué crearon Prisma y Bankingly, las más recientes?

Prisma formaba parte de Infocorp y nos dimos cuenta de que la podíamos ofrecer por separado. Tiene un año de creada y ya logró tres clientes y una oficina en EEUU, así como accionistas y un board aparte. Estamos tratando de ver qué tantas oportunidades tenemos en EEUU, pero desde ya las metas de crecimiento son grandes.

Bankingly empezó hace tres años, está vendiendo en África, Asia y Europa. Además, el año pasado levantó US$ 5 millones de fondos de inversión especializados en el desarrollo financiero, y sus planes de expansión comercial son enormes.

¿Cuál es la situación de IC-Ventures?

Comenzó como un juego de los dueños de invertir en start-ups interesantes y actualmente muchas de esas propuestas forman parte de la oferta que les hacemos a los bancos. Es decir, desde Infocorp vendemos los productos de estas start-ups como complemento de nuestros servicios. El año pasado hicimos un acuerdo con ANII, porque licitaron unas líneas de innovación e ganamos la de fintech y la de inteligencia artificial, por lo que estamos co-invirtiendo en start-ups en esos segmentos.

Cuando IC-Ventures apoya el desarrollo de las start-ups, ¿queda como socio?

En efecto. Compramos una parte de las start-ups, pero procuramos que ese porcentaje sea minoritario, para que no se vuelvan grandes empresas, sino que sigan fluyendo como start-ups.

¿Qué porcentaje compran?

El promedio de nuestra participación es del 20%. También formamos parte del directorio de las start-ups y tenemos influencia en las decisiones, las ayudamos en el crecimiento, les presentamos clientes, les damos ideas de por dónde ir, y también aprendemos mucho de ellas. El fundador de Infocorp, Gabriel Colla, siempre estuvo a favor del espíritu emprendedor. ¿Siguen con la misma filosofía?

El ADN emprendedor de Infocorp está intacto, porque Gabriel nos inspiró a todos en eso. Tenemos un equipo de gente muy comprometida: decidimos, nos arriesgamos y nos reinventamos.

¿Cuáles de sus actuales funciones le llevan más tiempo?

Me reportan la CFO, la gerente de RRHH, el VP de Operaciones y Tecnología, el VP en área de Producto y el gerente comercial.

Donde estoy más involucrada es en el área comercial; me gusta estar cerca de los clientes porque me dan feedback, voy a los eventos para dar charlas y viajo mucho para estar al tanto sobre el futuro de la banca y ver, junto al VP de Producto, hacia dónde tiene que ir nuestra plataforma.

También me lleva bastante tiempo el área de RRHH, con la que trabajo muy de la mano. Trabajamos mucho para que la gente esté contenta, motivada y que la productividad sea alta.

¿Hacia dónde va el mercado?

El foco está en cómo las instituciones se comunican con el cliente a través de las redes sociales, y los chatbots que permiten ver saldos de cuentas o transferencias bancarias a través de Whatsapp o Facebook. El otro servicio muy requerido tiene que ver con inteligencia artificial: el poder comunicarse con los clientes a través de una plataforma de machine learning que va aprendiendo de sus comportamientos, sus acciones, sus preferencias. Esto permite darles experiencias personalizadas en escala, es decir, a medida que se van procesando los datos.