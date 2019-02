¿El de este domingo será el último partido de Coito con la selección?

Fabián Coito puede dirigir este domingo lo que sería su último partido al frente de la selección uruguaya sub 20 teniendo en cuenta que se termina su contrato y que desde hace un buen tiempo ha tenido ofertas de algunos equipos de América y de la selección de Honduras, en donde ya dan por hecha su contratación.

Si bien el vínculo que se termina este domingo con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se renueva en caso de que Uruguay -como todo indica- clasifique al Mundial de la especialidad en Polonia en mayo de este año, no será sencillo que el DT permanezca en la sub 20.

En Honduras ya dan por hecho que Coito será su entrenador y que firmarán contrato la semana que viene.

Es más, anuncian que en el futuro cuerpo técnico, además del profesor Sebastián Urrutia como preparador físico y de Carlos Nicola como entrenador de arqueros, se sumará el también uruguayo Miguel Falero.

Coito se sumó al grupo del Maestro Tabárez casi desde el principio ya que en 2007 se hizo cargo de la selección nacional sub 15, dos años después lo hizo con la sub 17 y desde 2014 es el DT de la sub 20 con la que consiguió el título en Ecuador en 2017.

Con la sub 15 fue subcampeón en el Sudamericano de 2007 en Brasil y también vicecampeón en 2011 en Ecuador. Tambíén perdió la final del Mundial de la especialidad de ese año disputado en México y perdido justamente ante los locales.

En tanto, con la sub 20 campeona en Quito, terminó en el cuarto lugar de la Copa del Mundo disputada en 2017 en Corea del Sur, mientras que el año pasado, en los Juegos Odesur, culminó con la medalla de plata.