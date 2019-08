“El nivel de Expo Palermo todavía es bastante superior al de Uruguay, aunque se ha avanzado muchísimo"

¿Cómo fueron sus inicios en el campo ?

Desde toda vida, tanto a mi marido como a mí, nos gustó mucho el campo. Íbamos muy seguido a establecimientos rurales de amigos. Un día pensamos en comprar algo que estuviera cerca de Montevideo, porque además teníamos otro tipo de trabajo, una empresa, en la ciudad y teníamos que estar ahí. Lo ideal siempre fue tener algo cerca para ir y venir sin problemas. Fue así que compramos el campo en San José en 1995. Ahí comenzamos a criar ganado general y vacas de cría. Luego arrancamos con los caballos, algo que a mí me gustaba particularmente. Uno propone muchas cosas en la vida, pero después Dios dispone. Muchas cosas que me pasaron nunca las creí. Me casé muy joven y tuve a mis hijos muy joven. Trabajé en lo que había que hacer en el momento que había que hacerlo. Por ejemplo, cuando cumplí 18 años dude en sacar la libreta para manejar porque no tenía auto y terminé, gracias a la empresa de mi marido, manejando todo tipo de vehículos: desde autos, camionetas, camiones o tractores. Me gusta mucho recorrer el campo con mi hijo, ver los animales, ver cómo están las chacras. Me encanta la primavera, cuando nacen los potrillos. Me encanta sentarme en el campo y esperar a que ellos se acerquen a chusmear, a olerte, les saco fotos, los filmo. Esa es la parte que más me gusta y es la época más linda para mí del campo. Me gusta hacer ejercicio, salir a caminar, andar en bici. Siempre tengo una lana conmigo, ya sea un tejido, un bordado, un tapiz o una manta. Siempre estoy haciendo algo. Me siento una mujer afortunada, pasé momentos muy difíciles y feos en mi vida, pero también tuve de los lindos. La vida te va llevando por caminos que nunca te los imaginaste. Y así fue la mía.

¿ Cómo te definirías como mujer rural?

Creo que la mujer hoy tiene un papel muy importante, no solo en lo que es el agro y lo rural, sino en la sociedad en general y que antes no lo tenía. Yo me integro bastante bien, a pesar de que sea un ambiente quizás más varonil. No he tenido problema, al contrario. A todos los lados que voy me han recibido muy bien. Me siento muy cómoda.

¿Retrocediendo 24 años atrás, ¿puede imaginarse sin el campo?

En mi vida he hecho de todo un poco. Pero sí, me veo fuera porque he hecho de todo. Por ejemplo, mi hija, en un momento tuvo un restaurante y la ayudé a llevarlo adelante. Atendía la caja y estaba detrás del mostrador. Así en todo: para lo que fuera necesario siempre estuve involucrada. Hoy me veo tanto fuera como dentro del agro, no tengo problema.

Hoy está a cargo su hijo, Juan Benenatt.

Sí, él está al frente. Yo lo acompaño en un segundo plano.

¿Qué tareas implica eso?

Hago todos los trámites con La Rural. Las inscripciones, el periodo de inspección. Quien está cuando se hacen las inspecciones soy yo. Tenemos animales en otros campos en sociedad con otras cabañas y yo manejos esos papeles, sobre todo con los caballos. En ganadería también si bien es Juan quien toma las decisiones, yo lo acompaño.

¿Cómo observa hoy al agro uruguayo?

Está bastante complicado. Todo en general está complicado. De todas formas, creo que la ganadería está en un momento bueno, se paga muy bien. Los precios de los animales están en un muy buen valor. Particularmente nosotros hacemos remates todos los años y vendemos muy bien. Las ventas de caballos son diferentes, porque la pasión que hay por el caballo lleva a las personas a pagar muy bien. La verdad que en ese sentido nos ha ido muy bien. Y, por ejemplo, en Angus, hicimos un remate en el que vendimos todo y a un muy buen precio. Ahora se viene el segundo.

¿Cuál diría fue la clave del éxito de La Milagrosa, una cabaña de 20 y pocos años??

Desde un primer momento siempre buscamos tener calidad. Tener siempre lo bueno. Estudiar la genética de los animales y tener poco, pero bueno. Buscar la calidad en vez de la cantidad. Recorrimos varias exposiciones y salimos al exterior a buscar lo que no encontrábamos en Uruguay. Tanto en Angus como en Cuarto de Milla tienen un plan de mejoramiento genético de lo que había y buscamos siempre el animal que se destacaba para poder continuar.

¿Qué evaluación hace de la genética expuesta en Expo Palermo?

Me gustó mucho la jura, sobre todo la de las hembras. Aparecieron unas terneras realmente muy lindas. Creo que el nivel de Expo Palermo todavía es bastante superior al de Uruguay, aunque se ha avanzado muchísimo. Creo que la principal diferencia es que en Expo Palermo hay animales mucho más parejos. Me gustó mucho lo que vi.

¿Con qué expectativas llegan a Expo Prado?

Vamos a estar presentando solo Angus. Últimamente nos ha ido muy bien en las exposiciones. Van a hacer cinco años que criamos Angus. La verdad que venimos muy mal acostumbrados, porque hemos tenido muy buenos premios. Siempre fuimos muy arriesgados porque, por ejemplo, en nuestra primera exposición siempre fuimos con el tatuaje número cinco, el nueve, el once. Y ya en la primera exposición tuvimos un Campeón Junior. Siempre hemos tenido buenos premios. Hemos sacado Grandes Campeonas, sacamos la Gran Campeona del Secretariado Mundial Angus. Entonces venimos mal acostumbrados, pero vamos bien. Vamos muy bien. Estamos muy bien asesorados, contamos con la ayuda de Carlos Ojea. Papelones no vamos a hacer, pero hasta no estar en el Prado no sabemos qué pueda pasar.

Un toro en sociedad con La Rubeta va a estar participando de Expo Palermo. ¿Qué características tiene dicho animal?

De ese toro tenemos la madre en común. Es un animal que nació de forma natural. Es muy lindo. Desde ternero fue destacado. Es un toro colorado muy lindo y bueno. Vamos a ver qué pasa.

Perfil

Datos

Tiene 54 años y vive en Montevideo.

Familia

Es viuda. Tiene dos hijos y es una “orgullosa” abuela de cuatro nietos

Actividad

Está vinculada al agro desde 1995, año en el que junto a su familia compraron un campo en San José. En el 2000 comenzaron a criar Cuarto de Milla. Siempre se encargó del trabajo administrativo. Fue directiva de la Sociedad de Criadores de Cuarto de Milla en dos ocasiones entre los años 2000 a 2011.

Hobbies

Le gustan muchos los caballos y las manualidades. En un momento de su vida pintó cuadros.