“Es un orgullo que la mejor vaca Angus del mundo haya salido de casa”

¿Qué significa que uno de los animales criados en la cabaña San José del Yaguarí sea la Campeona del Mundo en la raza Angus?

Es un orgullo para nuestra cabaña que la mejor vaca Angus del mundo haya salido de casa. Estamos muy felices, con una gran alegría. Este reconocimiento a Biónica –criada en nuestra cabaña– es para la familia un motivo de gran satisfacción.

¿En qué marco se realizó esta evaluación genética virtual?

En esta jura los animales no se trasladan, no es una competencia como las habituales, pero hoy lo virtual se hace cada vez más normal, esto ha crecido mucho y tiene cada vez más importancia y sin duda es una instancia de mucho prestigio. Es una actividad organizada por Angus Breeders Net, propiedad de PJ Budler, un criador sudwafricano, quien fuera jurado en la Expo Durazno y posteriormente también jurara en la Expo Prado. Fue quien creó esta jura internacional virtual, en la que se definen los grandes campeones regionales, en Sudamérica y Norteamérica, Europa y Oceanía, con participación de las distintas razas de carne, en machos y hembras que son calificados por jurados –van rotando y esta vez fueron Heitor Lutti Pinheiro Machado (Brasil), Brent Fisher (Nueva Zelanda), João Ferreira (Portugal) y Rafael Ramirez (México)– que eligen a los mejores primero por zona y luego entre los finalistas a los mejores del mundo; en este caso definieron vacas de Uruguay, Escocia y Australia.

La mejor vaca Angus, Biónica, ¿qué características posee?

Tiene una muy rica historia, es muy ganadora en las pistas. Con cuatro años recién cumplidos, fue dos veces Gran Campeona en la Expo Durazno, Reservada Gran Campeona en la Expo Prado 2019 y Gran Campeona en la Expo Prado 2020. También, y es algo que valoramos en mayor medida, es una excelente madre que ya ha parido tres hijos naturalmente. Su primera hija, Serrana, ya fue campeona en Durazno y en la Expo Prado; el segundo hijo, Jeremías, también ya fue campeón en esas dos exposiciones. Tenemos mucha expectativa en que ambos sigan el trillo de su madre, quien en esta primavera parió su tercera cría, la ternera que llevaba en su vientre al lograr el Gran Campeonato en el Prado. Completando su historia, cuando ternera, en el remate anual de la cabaña vendimos el 50% a la firma Lingay SA, de la familia Díaz Coll, y este año luego de ganar la Expo Durazno se le vendió el 50% a la cabaña La Milagrosa, de la familia Benenatti Clark. Biónica tiene también terneros nacidos por transplante embrionario, los que confirman la consistencia genética de la vaca como productora de individuos de gran nivel. Seguramente seguiremos hablando de Biónica y su descendencia por varios años.

Breeders Net

Biónica es, además de todo su potencial, hija de un toro de la cabaña.

Eso tiene mucho valor para todos nosotros. Biónica es hija de Zerca Black Jack, que fuera Gran Campeón en la Expo Prado de 2012, un toro muy completo, que lo usamos mucho y nos ha producido en forma excelente. Ese es el objetivo de todo cabañero, definir y difundir líneas genéticas que contemplen las expectativas de la mayor cantidad de características de importancia económica para el sector comercial. Black Jack las posee y Biónica lo demuestra.

"Estamos cerrando un año desafiante, con muchos interrogantes, sobre todo con las dudas que genera la evolución de la pandemia en nuestro país y en los mercados que abastecemos”

Es, además, un logro en una raza cada vez más competitiva.

La raza Angus ha tenido en los últimos años un muy fuerte crecimiento en todo el mundo. Uruguay no ha sido excepción y para nuestra cabaña –relativamente joven en la cría del Angus– alcanzar hoy este reconocimiento es un motivo de orgullo y también de redoblar esfuerzos para mantener la orientación que hemos perseguido desde un principio. Uruguay es y será un país ganadero, hoy la nominación de Biónica como Miss Angus of the World en representación del Angus uruguayo recorre el mundo ganadero y nos posiciona en la más alta consideración en el concierto del mejoramiento genético. ¡Es motivo de orgullo para todos!

¿Cómo evalúa el momento en el sector productivo?

Estamos cerrando un año desafiante, con muchos interrogantes, sobre todo con las dudas que genera la evolución de la pandemia en nuestro país y en los mercados que abastecemos. En la producción agrícola y ganadera hasta ahora no ha incidido mayormente. También está el tema de la falta de agua, que se agudiza, en un momento clave, porque la mayor parte de los ganados de cría paren en primavera y necesitan una buena primavera, que no la tuvimos, las vacas paridas deben recuperarse para criar bien a su ternero y poder volver a preñarse. Ese es un gran desafío, necesitamos las lluvias para mantener volumen y calidad de pasturas, las que hasta ahora no han acompañado.

La vaca que llena el ojo

Pablo Zerbino opinó que Biónica “es una vaca que obviamente le sigue llenando el ojo a quienes la califican. Reúne todas las condiciones que hoy son muy buscadas en el Angus. Es una vaca moderada en su tamaño, con tremendo volumen, de excelente expresión carnicera, pero también muy femenina. Su desplazamiento es excelente, en la Expo Durazno el jurado, José Bentancur, dijo que parecía una vaca de campo porque caminaba en la pista con una libertad notable. Álvaro Díaz Nadal, jurado recientemente en la Expo Prado, la elogió diciendo que era una vaca contundente. Y el argentino Carlos Ojea, que tanto anda por las cabañas del mundo, no dudó en decir que era una vaca única.